Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Kantersieg in die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. In Houston gewann das Team von Julian Nagelsmann gegen Curacao mit 7:1. Im Interview auf DFB.de spricht der Bundestrainer über den gelungenen Auftakt und die WM-Ziele.

Frage: Herr Nagelsmann, wie haben Sie das WM-Auftaktspiel gegen Curacao erlebt?

Julian Nagelsmann: Wir hatten einen sehr guten Start und können höher führen. Mit dem ersten Schuss kassieren wir dann den Ausgleich. Danach war es etwas statisch, ein bisschen ein Schock. Dann waren wir gut auf dem Gaspedal und haben viele schöne Tore gemacht. Sieben Tore musst du erst einmal schießen. Es waren viele gute Dinge dabei, aber auch Dinge, die man gut analysieren kann und die dich weiterbringen.

Frage: Hat die Trinkpause in der ersten Halbzeit Ihrer Mannschaft geholfen?

Nagelsmann: Die Trinkpause hat tatsächlich geholfen, um das, was wir schon vorher angepasst haben, den Spielern auf der Tafel zu zeigen. Wir haben der Mannschaft Mut zugesprochen, dass sie so weitermachen soll wie in den ersten 20 Minuten.

Frage: Manuel Neuer hat sein Comeback gegeben. Wie haben Sie ihn gesehen?

Nagelsmann: Er hat es gut gemacht. Das Gegentor hält er, wenn der Ball nicht abgefälscht wird. Er hatte bei zwei tiefen Bällen die Präsenz. Er strahlt eine extreme Ruhe aus.

Frage: Hat sich Jamal Musiala bei seiner Auswechslung beschwert?

Nagelsmann: Er hat sich freundlich und liebevoll beschwert. Er hat sehr gut gespielt, er hatte viele gute Momente. Er hatte keine Probleme. Ich habe ihn ausgewechselt, um andere Spieler zu bringen. Wir müssen Spieler für ihren Einsatz und ihren Beitrag belohnen, den sie für die Gruppe leisten.

Frage: War es das bisher beste Länderspiel von Felix Nmecha?

Nagelsmann: Felix hat es sehr gut gemacht. Er ist ein super Fußballer, der uns noch viel Freude bereiten wird.

Frage: Es gab viele verschiedene Torschützen. Zeichnet Ihre Mannschaft auch diese Unberechenbarkeit aus?

Nagelsmann: Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Davon müssen sie zehren. Es gibt einen sehr guten Geist. Auch die Ersatzspieler pushen extrem. Das ist der Schlüssel. Das müssen wir beibehalten. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen.

Frage: Was kann dieser Sieg auslösen?

Nagelsmann: Der Schlüssel war, dass wir Überzeugung und Vertrauen nach innen entwickeln. Das ist gewachsen. Die Überzeugung ist größer als vor dem Spiel. Wir wollen den Fans in Deutschland viele Emotionen bescheren. Wenn wir die nötige Geduld und trotzdem Speed und Intensität haben, können wir ein gutes Turnier spielen.

Frage: In der kommenden Woche sind Sie 1000 Tage im Amt. Wie lauten jetzt Ihre Ziele?

Nagelsmann: Es geht nicht um meine Ziele, sondern um unsere Ziele. Wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen es gegen stärkere Gegner in gewissen Phasen noch besser machen. 1000 Tage sind schön, da freue ich mich drüber.

Frage: Wie belohnen Sie jetzt Ihre Spieler?

Nagelsmann: Es gibt keine spezielle Belohnung. Am Montag ist Spielersatztraining und Regeneration. Am zweiten Tag nach dem Spiel ist dann frei.

Frage: Durch den neuen Modus sind Sie fast schon eine Runde weiter. Löst sich da schon ein bisschen die Anspannung?

Nagelsmann: Da denken wir nicht so extrem dran. Wir haben der Mannschaft eingetrichtert, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit. Wir müssen diese Spiele nutzen, um uns weiter einzuspielen. Wir werden nicht die Füße hochlegen und die anderen beiden Spiele entspannt angehen.