Nagelsmann: "Die Jungs sind schon alle gut auf dem Gaspedal"

Nach dem Trainingsauftakt in Herzogenaurach zieht die deutsche Nationalmannschaft zur weiteren Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko heute nach Frankfurt um. Morgen (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) steht für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann das erste Testspiel der WM-Vorbereitung gegen Finnland in Mainz an. In der Abschlusspressekonferenz sprechen Nagelsmann und Jamal Musiala über die ersten Trainingseinheiten, die Stimmung im Team und die Vorbereitung auf das Turnier.

Julian Nagelsmann über...

... die Testspiele: Testspiele sind immer dafür da, einen eigenen Rhythmus zu kriegen, aber auch sie so knapp vor dem Turnier positiv zu gestalten. Man kann aber auch aus einem Spiel, das nicht positiv läuft, gute Dinge ziehen. Wir wollen hauptsächlich inhaltlich die Dinge sehen, die wir im Training gemacht und wiederholt haben und die wir seit Langem machen. Für ein paar Spieler, die jetzt etwas länger nicht dabei waren, geht es auch darum, in einen Rhythmus zu kommen. Ein Sieg steht jetzt nicht über allem, aber natürlich wollen wir auch gewinnen.

... die Startelf gegen Finnland: So extrem viel Trainingszeit haben wir nicht und dann ist auch bald schon das Testspiel gegen die USA. Deswegen müssen wir schnell gucken, dass wir in einen Rhythmus kommen. Wir werden schon viele von denen sehen, die, wenn alles normal läuft, auch im ersten Spiel beginnen könnten. Aber es werden sicherlich auch welche spielen, die noch reinrutschen können. Der Konkurrenzkampf ist schon auch immer noch da. Neben Felix Nmecha wird Alex Pavlovic spielen, so werden wir beginnen. Vorne wird Stand heute Deniz Undav beginnen.

... den rechten Flügel und Serge Gnabry: Klar, wir haben die Position etwas offen auf der Seite, morgen wird Lennart Karl spielen. Wir haben verschiedene Optionen und verschiedene Profile der Spieler, je nachdem, was wir brauchen und was das Spiel verlangt. Morgen kann sich Lennart zeigen. Der Ausfall von Serge tut uns weh. Er hat uns die Woche besucht, er wird uns wahrscheinlich auch in den USA besuchen. Das finde ich immer ein sehr gutes Zeichen. Sehr bitter, dass er das zweite große Turnier jetzt mit einer Verletzung verpasst.

... Kai Havertz: Wir drücken Kai alle die Daumen. Wir haben ein gemeinsames Foto gemacht, das ihn hoffentlich schon erreicht hat. Sie können die Saison noch veredeln. Sie sind in den letzten Jahren immer knapp gescheitert. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass er gesund zurückkommt. Er ist ein extrem wichtiger Spieler, den wir zwingend brauchen und den wir schon vermissen, wenn er nicht da war. Wir sind froh, wenn er dann im Idealfall mit dem Henkelpott zu uns stößt.

... die Klassenfahrt-Stimmung: Der Spaß und die Freude an der Tätigkeit ist das Fundament dafür, dass etwas gelingt. Bei mir in der Schulzeit war es immer so, dass sich alle gefreut haben. Klar, der ein oder andere hatte früher auch Heimweh. Aber wenn sich alle freuen, entsteht auch etwas Schönes. Am Ende soll ein ähnliches, wenn nicht besseres Gemeinschaftsgefühl entstehen als bei einer gut funktionierenden Klassenfahrt.

... die Trainingsinhalte: Ich habe, seitdem ich Bundestrainer bin, erst eine schlechte Trainingseinheit erlebt. Seitdem gab es keine schlechte Einheit mehr. Die Jungs sind schon alle gut auf dem Gaspedal. Ich kann jetzt keinen Spieler sehen, der nicht Gas gibt. Die Mannschaft trainiert freudig, wir haben die Abläufe noch mal etwas geschärft – offensiv und defensiv. Man darf aber auch nicht übertreiben in der kurzen Zeit. Wichtig ist, dass wir einen Flow erreichen. Wir werden taktisch nicht die Welt einreißen, dafür haben wir nicht die Zeit.

... den Vergleich zur EM-Vorbereitung: Es war jetzt nichts schlecht vor der EM, aber die Mannschaft hat sich schon etwas besser gefunden. Die Abläufe sind sehr ähnlich wie vor der EM. Jetzt merkt man, wenn wir Dinge wiederholen, dass es nicht so lange dauert, bis Dinge auch gut funktionieren. Ganz am Anfang auf der USA-Reise gab es mehr Grüppchen, da war es nicht so harmonisch. Da haben wir aber gute Maßnahmen gefunden und jetzt ist es schon sehr harmonisch. Die Jungs sitzen lange beim Abendessen zusammen, haben ein gutes Miteinander. Gestern gab es eine wilde Uno-Partie. Es macht alles einen guten Eindruck. Aber die Wahrheit liegt auf dem Platz.

... Manuel Neuer: Wir werden in den USA nächste Woche entscheiden. Heute war er schon schneller unterwegs. Es sieht gut aus. Er hat keine Probleme. Es läuft alles. Aber die Prognose machen wir dann nächste Woche.

... die Offensive: Leon Goretzka hat in den letzten Spielen gezeigt, dass er die offensive zentrale Zehn spielen kann – das ist auf jeden Fall eine Option, er macht einen guten Eindruck. Am Ende ist es ja immer die Frage: Haben wir diesen klassischen Knipser, der sieben, acht, neun Tore schießt, oder verteilen wir es auf verschiedene Schultern. Wir sind ein Team, das schon zehn Spieler im Kader hat, die in der Lage sind, drei, vier Tore zu schießen in dem Turnier und auch Vorlagen zu geben. Es darf natürlich auch jeder Spieler sieben, acht Tore schießen, wenn er es kann. (lacht)

Jamal Musiala über...

... seine Rückkehr: Ich freue mich richtig. Ich war gefühlt schon sehr lange nicht dabei. Aber die ersten Tage, die Stimmung im ganzen Team – ich habe richtig Spaß. Die ersten Tage waren schon super. Die Mentalität war super und ich freue mich, morgen wieder auf dem Platz zu sein.

... das Duo mit Florian Wirtz: Ich hab es schon vermisst, mit ihm zu zocken. Es macht richtig Spaß, mit ihm auf dem Platz zu sein. Ich freue mich auf die kommenden Wochen.

... den Vergleich zur EM-Vorbereitung: Ich habe jetzt auch viel verpasst bis hierher, aber von der Stimmung und wie gut jeder drauf ist – das ist ganz gut. Ich glaube, wie Julian schon gesagt hat, wir gehen jetzt noch ein paar Sachen durch, bis das Turnier losgeht.

... die Stimmung im Land: Ich sehe das schon von der Familie und meinem Bruder und seinen Kumpels – die freuen sich alle richtig auf die WM. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr groß ist im ganzen Land. Wir als Spieler spüren das auch. Für mich, jetzt auch auf dem Platz bei einer WM dabei zu sein, macht mir eine große Freude.