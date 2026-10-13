Nach Rückstand: DFB-Frauen schlagen Japan 2:1

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel im Länderspieljahr gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück feierte vor 26.574 Zuschauer*innen im Weserstadion in Bremen ein 2:1 (1:1) gegen Japan. Momoko Tanikawa (15.) sorgte für die japanische Führung, Linda Dallmann (28.) glich zum 1:1-Halbzeitstand aus. Nach dem Seitenwechsel traf Klara Bühl zum 2:1-Endstand (73.).

Wück setzte im Tor erneut auf Ena Mahmutovic, davor auf eine Viererkette mit Franziska Kett, Camilla Küver, Sophia Kleinherne und Marie Müller. Im Mittelfeld agierten Sjoeke Nüsken und Elisa Senß defensiv, Klara Bühl, Linda Dallmann und Jule Brand offensiv hinter der Stürmerin Nicole Anyomi.

Dallmann gleicht aus

Die Japanerinnen präsentierten sich in der Anfangsphase mit viel Ballbesitz, Honoka Hayashi setzte einen ersten Abschluss (4.). Nach einem Ballverlust der Japanerinnen zeigte sich Deutschland dann erstmals offensiv, doch Bühls Flanke von der linken Seite fand keine Abnehmerin (6.). Jule Brand versuchte es kurz darauf aus der Distanz, der Ball rauschte allerdings über die Latte (11.). Dallmann setzte den Ball nach einem sehenswerten Solo nur knapp links neben den Kasten von Ayaka Yamashita (13.).

Doch den Japanerinnen gelang es immer wieder, sich gefährlich vor das deutsche Tor zu kombinieren: Momoko Tanikawa – im Sechzehner bedient – wurde von Küver und Kleinherne nicht entscheidend gestört und schob nach einer kurzen Körpertäuschung zum 0:1 ein (15.).

Nach dem Rückstand übernahmen die DFB-Frauen mehr und mehr die Spielkontrolle und sorgten – angetrieben von den heimischen Fans – für mehr Torgefahr. Nach einer sehenswerten Passstafette hob Bühl den Ball gefährlich vor das japanische Tor, doch erneut konnte eine Japanerin klären (21.). Die nächste Hereingabe von Bühl brachte dann den Erfolg: Wieder über links kommend, legte die Münchnerin auf Dallmann ab, die das Spielgerät zum 1:1 unter die Latte donnerte (28.).

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Kleinherne rettete entscheidend, als Kiko Seike aufs deutsche Tor zustürmte (33.), und nach einer Hereingabe von Müller aus dem Halbfeld rauschte Dallmann im Fünfer am Ball vorbei und verpasste die deutsche Führung (38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte sich Bühl erneut auf der linken Seite durch, verschaffte sich mit einem schnellen Haken Platz, schlenzte den Ball aber haarscharf rechts am Tor vorbei (40.).

Bühl macht den Unterschied

Zur zweiten Halbzeit brachte Wück Janina Minge und die Doppeltorschützin aus dem Australien-Spiel, Melissa Kössler, für Küver und Anyomi. Nach einer gelungenen Kombination bot sich Kett die erste Gelegenheit, für Gefahr zu sorgen, doch Yamashita fing ihre Flanke ab, bevor Kössler an den Ball kommen konnte (52.).

Die Japanerinnen standen nun kompakter, und Dallmann und Bühl fiel es schwerer, mit Einzelaktionen die Abwehrkette zu durchbrechen. Müller leitete mit einem Zuspiel auf Brand die nächste Aktion ein: Brand steckte den Ball lässig auf Kössler durch, die mit viel Übersicht Senß am Fünfer bediente – deren Schuss wurde jedoch geblockt (62.). Cora Zicai und Carlotta Wamser - für Brand und Müller eingewechselt - brachten nun frischen Wind in die Partie.

Es war erneut eine Koproduktion von Bühl und Dallmann, die beinahe für die deutsche Führung sorgte: Bühl bediente Dallmann nach kurzem Dribbling am Sechzehner, doch deren Schuss aus der Drehung lenkte Yamashita mit einem Strecksprung noch über die Latte (66.). Und dann der Befreiungsschlag: Die Japanerinnen verloren im Spielaufbau den Ball, Kössler behielt die Übersicht und spielte durch die unsortierte Abwehrkette auf Bühl, die souverän zum 2:1 vollendete (73.).

Die Japanerinnen waren zunehmend mit Verteidigen beschäftigt und kamen nur noch selten vor das deutsche Tor. In der Schlussphase ersetzten Shekiera Martinez und Sarai Linder Dallmann und Kett. Deutschland brachte die Führung über die Zeit, machte den Erfolg gegen spielstarke Japanerinnen perfekt und feierte den zweiten Sieg im zweiten Länderspiel der Saison.