Nach 0:2-Rückstand: Jena holt Remis gegen Köln

Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena und der 1. FC Köln müssen auch nach dem 7. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die beiden Teams trennten sich im direkten Duell 2:2 (0:2) und haben damit jeweils zwei Zähler auf dem Konto. Die Freude über den Punktgewinn war bei den Gastgeberinnen deutlich größer, denn zur Pause lag der FCC noch 0:2 zurück.

Adriana Achcinska (28.) und Janina Hechler (45.), die vor wenigen Tagen für die neue U 23-Nationalmannschaft der Frauen nominiert wurde, legten für die Kölnerinnen im Ernst-Abbe-Sportfeld während der ersten Halbzeit zwei Treffer vor. Im zweiten Durchgang sicherten jedoch Fiona Gaißer (49.) und Luca Birholz (65.) ihrem Team noch zweite Remis in der laufenden Spielzeit (zuvor 1:1 beim SC Freiburg).

"Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein", sagte Jenas Trainer Florian Kästner. "Das Team hat nach dem 0:2-Rückstand Moral gezeigt und alles auf dem Platz gelassen. Die beiden Tore waren der verdiente Lohn. Sogar ein Sieg war noch möglich."

FCC krankheitsbedingt ohne Anja Heuschkel

Die Gastgeberinnen mussten neben Jalysa Stechemesser, Bente Fischer und Nicole Woldmann kurzfristig auch auf die erfahrene Abwehrspielerin Anja Heuschkel verzichten, die krankheitsbedingt fehlte. Im Vergleich zur Niederlage bei RB Leipzig (0:2) nahm außerdem Noemi Gentile zunächst auf der Bank Platz. Dafür rückten Gwendolyn Mummert und Lisa Gora neu in die Anfangsformation. Für Gora war es das Startelfdebüt in dieser Spielzeit.

Kölns Trainer Daniel Weber schenkte im Tor Paula Hoppe das Vertrauen. Sie war rechtzeitig wieder fit und bekam den Vorzug gegenüber Josefine Osigus. Abwehrspielerin Sara Agrez fiel mit einer Bänderverletzung im Fuß aus, Laura Vogt lief dafür ebenfalls zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an in der Defensive auf. Außerdem rückte Laura Donhauser für Vanessa Leimenstoll neu ins Team. Spielführerin Celina Degen gehörte nach überstandener Verletzung (muskuläre Probleme) erstmals wieder zum Aufgebot.

Adriana Achcinska legt für FC sehenswert vor

In der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus dem Rheinland durch einen sehenswerten Treffer 1:0 in Führung. Nach einem Zuspiel von Laura Feiersinger zog Mittelfeldspielerin Adriana Achcinska aus rund 25 Metern wuchtig ab und der Ball schlug über FCC-Torhüterin Mariella El Sherif im Netz (28.). Nur wenig später reagierte El Sherif bei einem Kopfball von Laura Feiersinger glänzend und verhinderte das zweite Gegentor.

Richtig turbulent wurde es dann erst unmittelbar vor der Pause. Zunächst erhöhte Kölns Innenverteidigerin Janina Hechler im Anschluss an einen Eckball von Laura Feiersinger nach mehreren missglückten Rettungsaktionen der Thüringerinnen per Abstauber aus kurzer Entfernung auf 0:2 (45.). Dann bot sich dem FCC gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden die Chance zum Anschlusstreffer. Erst rettete Janina Hechler für die schon geschlagene Torhüterin Paula Hoppe gegen Luca Birkholz, dann zielte Jenas Kapitänin Merza Julevic ganz knapp über das Tor.

Luca Birkholz hat Siegtor für Jena auf dem Fuß

In der Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts kippte die Begegnung. Zunächst nutzte Fiona Gaißer (49.) gleich mehrere Fehler in der Kölner Hintermannschaft zu ihrem ersten Tor in der höchsten deutschen Spielklasse. Per Direktabnahme traf sie aus der Drehung in das von Paula Hoppe verlassene Tor. Nach einer guten Stunde stand es dann plötzlich 2:2 (65.), als Luca Birkholz zunächst versehentlich ihre Mitspielerin Fiona Gaißer am Abschluss hinderte, dann aber selbst von der Strafraumgrenze aus mit einem Schuss in die lange Ecke erfolgreich war.

Zu Beginn der Schlussphase wurden bei den Gästen mit Kapitänin Celina Degen und der polnischen Nationalspielerin Martyna Wiankowska zwei zuvor verletzte Leistungsträgerinnen erstmals wieder eingewechselt. In der Folgezeit schien zunächst der FC dem erneuten Führungstreffer näher zu sein. Die größte Chance zum Siegtreffer hatte jedoch Jenas Torschützin Luca Birkholz, die nach einer Hereingabe von Melina Reuter aus wenigen Metern zum Abschluss kam, den Ball aber rechts neben den Pfosten setzte.