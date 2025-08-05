Mündliche Verhandlung in Sachen Antwerpen und Döpper am 28. August

Das DFB-Sportgericht unter Vorsitz von Stephan Oberholz hat in zwei Sportgerichtsverfahren gegen die ehemaligen Osnabrücker Trainer Marco Antwerpen und Frank Döpper auf Antrag des DFB-Kontrollausschusses die Durchführung einer mündlichen Verhandlung angeordnet. Als Verhandlungstermin wurde Donnerstag, 28. August 2025, festgesetzt.

Den beiden Trainern wird vorgeworfen, sich im Vorfeld des Endspiels um den NFV-Pokal zwischen dem VfL Osnabrück und dem TuS Blau-Weiß Lohne am 24. Mai 2025 unsportlich im Sinne von § 33 DFB-Ausbildungsordnung i.V.m. §§ 6a, 1 Nr. 4 der Rechts- und Verfahrensordnung verhalten zu haben.