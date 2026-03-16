Drei Futsal-Bundesligaspiele Sperre für Lirias Jakupovic

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Alen Jakupovic vom Futsal-Bundesligisten FC Liria im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Beleidigung des Schiedsrichters mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Jakupovic war nach der Futsal-Bundesligapartie gegen den SV Pars Neu-Isenburg am 28. Februar 2026 von Schiedsrichter Tobias

Szombati des Feldes verwiesen worden.