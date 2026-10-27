Mündliche Verhandlung im Sportgerichtsverfahren gegen Rostocks Dirkner

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Mittwoch, 28. Oktober 2026, ab 14 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main mündlich über den Einspruch von Jonas Michel Dirkner gegen das vorangegangene Einzelrichterurteil vom 22. Oktober.

Der Spieler von Hansa Rostock war in der Nachspielzeit der Drittligapartie bei Alemannia Aachen am 17. Oktober 2026 von Schiedsrichter Eric Weisbach des Feldes verwiesen worden. Nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wurde er im Anschluss im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt.

Dagegen hat er Einspruch eingelegt, weswegen es nun zur mündlichen Verhandlung kommt. Geleitet wird die Verhandlung von Torsten Becker, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.