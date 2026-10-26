Zwei Spiele Sperre für Augsburgs Bah

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Juma Bah vom Bundesligisten FC Augsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Bah war in der 63. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Union Berlin am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichter Robin Braun des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Sperre für Union Berlins Uduokhai

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Felix Uduokhai vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Uduokhai war in der 19. Minute des Bundesligaspiels beim FC Augsburg am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichter Robin Braun des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Innenraumverbot für Freiburgs Assistenztrainer Grolimund

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Patrick Grolimund vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel der Lizenzmannschaft seines Vereins bzw. dessen Tochtergesellschaft belegt.

Grolimund war in der 85. Minute des Bundesligaspiels gegen den FC Bayern München am 25. Oktober 2026 von Schiedsrichter Felix Zwayer des Innenraums verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.