DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Augsburgs Bah
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Juma Bah vom Bundesligisten FC Augsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Bah war in der 63. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Union Berlin am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichter Robin Braun des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Zwei Spiele Sperre für Union Berlins Uduokhai
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Felix Uduokhai vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Uduokhai war in der 19. Minute des Bundesligaspiels beim FC Augsburg am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichter Robin Braun des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Ein Spiel Innenraumverbot für Freiburgs Assistenztrainer Grolimund
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Patrick Grolimund vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel der Lizenzmannschaft seines Vereins bzw. dessen Tochtergesellschaft belegt.
Grolimund war in der 85. Minute des Bundesligaspiels gegen den FC Bayern München am 25. Oktober 2026 von Schiedsrichter Felix Zwayer des Innenraums verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
300.000 Euro Geldstrafe und Zuschauerteilausschluss für Kaiserslautern
Das DFB-Sportgericht belegt den 1. FC Kaiserslautern im Einzelrichterverfahren wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro sowie einem Teilausschluss der Zuschauer.
51.000 Euro Geldstrafe für 1. FC Kaiserslautern
Das DFB-Sportgericht hat den Zweiligisten 1. FC Kaiserslautern im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 51.000 Euro belegt.
Zwei Spiele Sperre für Rostocks Dirkner
Das Sportgericht des DFB hat Jonas Dirkner vom Drittligisten F.C. Hansa Rostock im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt.