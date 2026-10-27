Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ena Mahmutovic vom Frauen-Bundesligisten FC Bayern München im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Mahmutovic war in der 75. Minute des Bundesligaspiels bei RB Leipzig am 23. Oktober 2026 von Schiedsrichterin Levke Scholz des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Vier Spiele Sperre für Dresdens Ezeh

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Brooklyn Ezeh vom Zweitligisten Dynamo Dresden im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der NOFV-Oberliga Süd belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Ezeh war in der 71. Minute des Oberligaspiels von Dynamo Dresden II gegen die SG Union Sandersdorf am 25. Oktober 2026 von Schiedsrichter Jonas Marx des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Sperre für Ingolstadts Antzoulas

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Georgios Antzoulas vom Drittligisten FC Ingolstadt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Antzoulas war in der 32. Minute des Drittligaspiels gegen den MSV Duisburg am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichter Lukas Benen des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Spiel Innenraumverbot für Co-Trainer Jordan von Hoffenheim II

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dominik Jordan, Co-Trainer des Frauen-Zweitligisten TSG Hoffenheim II, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel der 2. Frauen-Bundesliga belegt.

Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Co-Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Jordan hatte sich im Anschluss des Frauen-Zweitligaspiels bei Borussia Mönchengladbach am 25. Oktober 2026 unsportlich gegenüber dem Gespann um Schiedsrichterin Thao-Vy Nguyen geäußert.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Sperre für Sorokin von HOT 05 Futsal

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dmytro Sorokin vom VfL 05 Hohenstein-Ernstthal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Sorokin war in der 23. Minute des Futsal-Bundesligaspiels gegen den ESV 1927 Regensburg am 24. Oktober 2026 von Schiedsrichter René Wolfger des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.