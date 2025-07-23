MSV-Trainer Dietmar Hirsch: "Schneller, besser, größer"

Ex-Bundesligaprofi Dietmar Hirsch (53) führte den MSV Duisburg zum direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Auch für den gebürtigen Viersener ist es eine Rückkehr, denn in der Drittligasaison 2013/2014 war Hirsch bei der SV 07 Elversberg tätig. Im DFB.de-Interview spricht der MSV-Cheftrainer mit Mitarbeiter Peter Haidinger über die Vorbereitung, die Saisonziele und die Vorfreude auf den Ligastart.

DFB.de: Der MSV Duisburg startet am 2. August mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II in die neue Drittligasaison. Wie gut sind die Zebras vorbereitet, Herr Hirsch?

Dietmar Hirsch: Wir haben seit gut drei Wochen gute Grundlagen im körperlichen und taktischen Bereich gelegt, befinden uns im Soll. Die Beine waren in den zurückliegenden Tagen müde. Jetzt geht es darum, Spritzigkeit in die Aktionen zu bekommen.

DFB.de: Welche Schwerpunkte haben Sie während der Vorbereitung gesetzt?

Hirsch: Wir wollen intensiven Fußball spielen, haben in größeren Spielformen trainiert und uns die Grundlagen nicht durch Dauerläufe erarbeitet. Der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben. Deshalb konnten wir bereits relativ schnell an taktischen Feinheiten arbeiten. Wir haben eine gute Teamchemie und wissen, was wir auf dem Platz zu tun haben.

DFB.de: Welche Bedeutung hat der Auftakt für den weiteren Saisonverlauf?

Hirsch: In der vergangenen Saison haben wir im Eröffnungsspiel beim FC Gütersloh vor 8000 Fans ein 1:0 eingefahren. Unser erstes Heimspiel hatten wir dann 5:0 gegen Türkspor Dortmund gewonnen, sind dadurch in einen Flow gekommen. Ein guter Start ist für jede Mannschaft wichtig. Wir spielen diesmal zum Auftakt gegen ein sehr junges Team, das nur ganz schwer einzuschätzen ist. Wir freuen uns aber auf jeden Gegner und sind froh, dass wir wieder in der 3. Liga dabei sind.

DFB.de: In den zurückliegenden Jahren haben die Meister der Regionalliga West immer den Klassenverbleib in der 3. Liga geschafft. Was stimmt Sie optimistisch, dass der MSV diese Serie fortsetzen kann?

Hirsch: Unser Teamspirit und die Qualität des Kaders stimmen mich positiv. Ich bin von meiner Mannschaft überzeugt und bin mir sicher, dass wir die magische Marke von 45 Punkten knacken.

DFB.de: Ein Großteil der Aufstiegsmannschaft ist geblieben, wurde mit einigen Zugängen gezielt verstärkt. Was kann man vom MSV in der 3. Liga erwarten?

Hirsch: Wir haben sieben neue Spieler integriert und an Erfahrung dazugewonnen. Die Spielintelligenz und Qualität der Zugänge helfen uns weiter. Wir wollen mit hoher Intensität durch die Saison kommen, jeden Gegner möglichst permanent unter Druck setzen. Wir trainieren hart, um das auch körperlich hinzubekommen.

DFB.de: Sie starten in Ihre zweite Saison als MSV-Trainer, waren früher auch selbst als Profi für den Verein am Ball. Wie würden Sie Ihre Beziehung zum Klub beschreiben?

Hirsch: Ich habe insgesamt sieben Jahre für den MSV gespielt, bin mit dem Klub aufgestiegen, habe vier Jahre in der Bundesliga gespielt und stand mit dem MSV im DFB-Pokalfinale. Es war definitiv die geilste Zeit in meiner Karriere. Ich komme vom Niederrhein, habe immer ehrlichen Fußball gespielt und kann mich mit der Ruhrpott-Mentalität voll identifizieren. Ich bin sehr stolz, dass ich Trainer bei meinem Herzensverein bin. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit MSV-Geschäftsführer Michael Preetz, der früher selbst zwei Jahre für die Zebras gespielt und den Klub in seiner neuen Funktion wieder zum Leben erweckt hat, sehr professionell. Der Austausch findet auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt statt.

DFB.de: Die Euphorie bei den Fans ist groß. Mit welchen Ansprüchen gehen die Zebras in die neue Spielzeit?

Hirsch: Wir wissen, dass viele Mannschaften schon etwas länger in der 3. Liga dabei sind. Wir gehen deshalb die Aufgabe mit Respekt und Demut an, auch wenn wir ein großer Verein mit einer guten Infrastruktur sind. Als Aufsteiger sollten wir zusehen, dass wir schnell die nötigen Punkte für den Klassenverbleib einfahren. Alles andere ist in dieser ausgeglichenen Liga schwer vorherzusagen.

DFB.de: Zum ersten Mal hat ein Absteiger aus der 3. Liga in der Regionalliga West den direkten Wiederaufstieg geschafft. Wie stolz sind Sie darauf?

Hirsch: Wir waren von allen Experten im Vorfeld als Meisterschaftsfavorit gehandelt worden. Dabei hatten sich die wenigsten damit beschäftigt, dass wir einen extremen personellen Umbruch vollzogen hatten. Ich bin sehr stolz auf das Team, dass es dem Druck und der Erwartungshaltung über die gesamte Spielzeit standgehalten und den Aufstieg perfekt gemacht hat.

DFB.de: Hat die eine Saison in der Viertklassigkeit dem Verein vielleicht sogar gutgetan?

Hirsch: Wir sind in der Regionalliga von Anfang an auf die Fans zugegangen, die wiederum sofort den Schulterschluss mit uns gesucht haben. Das hat auf Anhieb geklappt. Meine Spieler sind sehr offen und nahbar, haben immer ein offenes Ohr für unsere Anhänger, die uns sehr unterstützt hatten.

DFB.de: Allein schon wegen der Zuschauerzahlen und der Rahmenbedingungen ist der MSV eine große Bereicherung für die 3. Liga. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Hirsch: Zunächst sind wir glücklich, dass der MSV medial wieder in ganz Deutschland wahrgenommen wird. Ich freue mich auf jedes Spiel, ganz besonders auf die Partie gegen den FC Hansa Rostock, weil ich als Spieler dort auch meine Spuren hinterlassen habe.

DFB.de: In der Saison 2013/2024 hatten Sie die SV 07 Elversberg in der 3. Liga betreut. Hätten Sie es damals für möglich gehalten, dass der Verein eines Tages an das Tor der Bundesliga klopfen könnte?

Hirsch: Das war zu meiner Zeit schwierig, weil wir damals nicht einmal einen eigenen Trainingsplatz hatten und das Stadion auch noch nicht so aussah, wie es jetzt der Fall ist. Mein Trainerkollege Horst Steffen durfte in Elversberg in Ruhe arbeiten, um mit dem Verein von der Regionalliga in die 3. Liga und dann auch in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Der Verein hat sich das hart erarbeitet und kann auf die insgesamt positive Entwicklung stolz sein. Ich fand es sehr schade, dass die SVE es in der Relegation nicht in die Bundesliga geschafft hat.

DFB.de: Wie sehr hat sich aus Ihrer Sicht die 3. Liga seitdem verändert?

Hirsch: Es gibt viel mehr gute Spieler als früher, was zur Folge hat, dass die Begegnungen qualitativ auf einem anderen Niveau stattfinden. Alles ist schneller und besser geworden. Die mediale Aufmerksamkeit ist in allen Bereichen größer geworden. Es ist inzwischen eine absolute Profiliga, die an Wertigkeit extrem zugenommen hat.

DFB.de: Welche Merkmale zeichnen die Liga vor allem aus?

Hirsch: Intensiver Fußball, viele Zweikämpfe und Körperlichkeit bei Standardsituationen sind nur einige Beispiele, die mir auf Anhieb einfallen. Das Leistungsgefälle in der 3. Liga ist extrem ausgeglichen, man muss Woche für Woche performen.