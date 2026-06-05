Frauen-Nationalmannschaft
Mit sechs Änderungen gegen Norwegen
Bundestrainer Christian Wück geht mit sechs Änderungen im Vergleich zum letzten Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Österreich in das WM-Qualifikationsspiel heute Abend (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) in Köln gegen Norwegen. Ihr Debüt feiert dabei Marie Müller von den Portland Thorns, daneben rücken Kathrin Hendrich, Rebecca Knaak, Lea Schüller, Linda Dallmann und die wiedergenesene Klara Bühl ins Team.
Die Startelf: 1 Berger - 3 Hendrich, 4 Knaak, 7 Müller, 9 Nüsken (C), 11 Schüller, 13 Wamser, 16 Dallmann, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
Wück: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"
Die deutschen Frauen fahren zur WM 2027 in Brasilien! Nach dem 2:0 (2:0) im vorletzten WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen äußerten sich Bundestrainer Christian Wück und seine Spielerinnen zum erfolgreichen Abend. DFB.de hat mitgeschrieben.
2:0 gegen Norwegen: Deutschland löst das WM-Ticket
Die Frauen-Nationalmannschaft hat im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation durch das 2:0 (2:0) gegen Norwegen den Gruppensieg klar gemacht und damit das Ticket zur WM 2027 in Brasilien gelöst. Marie Meier und Carlotta Wamser erzielten die Treffer.
Ticker: So läuft der Spieltag ab
Für die DFB-Frauen geht es am Freitag in Köln gegen Norwegen und am Dienstag in Ljubljana gegen Gastgeber Slowenien ums Direktticket für die WM 2027 in Brasilien. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des zweimaligen Weltmeisters auf dem Laufenden.