Mit sechs Änderungen gegen Norwegen

Bundestrainer Christian Wück geht mit sechs Änderungen im Vergleich zum letzten Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Österreich in das WM-Qualifikationsspiel heute Abend (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) in Köln gegen Norwegen. Ihr Debüt feiert dabei Marie Müller von den Portland Thorns, daneben rücken Kathrin Hendrich, Rebecca Knaak, Lea Schüller, Linda Dallmann und die wiedergenesene Klara Bühl ins Team.

Die Startelf: 1 Berger - 3 Hendrich, 4 Knaak, 7 Müller, 9 Nüsken (C), 11 Schüller, 13 Wamser, 16 Dallmann, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand.