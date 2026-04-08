Am vergangenen Wochenende machten beide mit ihren Klubs den Einzug in das DFB-Pokalfinale klar, nun treffen sich beide bei der Frauen-Nationalmannschaft vor dem Länderspieldoppelpack gegen Österreich mit dem Hinspiel am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Nürnberg. Mit DFB.de sprechen die beiden Defensivspielerinnen Janina Minge vom VfL Wolfsburg und Franziska Kett vom FC Bayern München über ihre jeweilige Entwicklung, die Zielsetzung im Spiel sowie die Beziehung zum Alpenland.

Janina Minge über...

... Spiele gegen Österreich: Bei uns herrscht extrem große Vorfreude. Gegen Österreich zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Die Begegnungen geben uns immer Derbyvibes auf Nationalmannschaftsebene. Es werden zwei sehr harte Spiele. Wir kennen viele österreichische Spielerinnen aus der Bundesliga. Für uns ist es eine große Chance, die beiden vergangenen Spiele zu bestätigen und uns in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Genau das ist auch unser Ziel.

... ihre Entwicklung zur Führungsspielerin: Es kann sich im Fußball immer schnell in beide Richtungen bewegen. Auch bei mir ging es sehr schnell. Der erste Schritt ist es, Vertrauen zu bekommen und zu zeigen, was in einem steckt. Je mehr Vertrauen man hat, desto besser kann man seine Leistung abrufen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin unfassbar dankbar, wie es sich zuletzt entwickelt hat und sehr zufrieden, wie es gerade ist. Aber ich habe vor drei Jahren keinen anderen Fußball gespielt als heute.

... kräftezehrende Spiele in Pokal und Königsklasse: Das gehört im Fußball dazu. Ich bin froh, diese Möglichkeiten in den Wettbewerben gehabt zu haben. Wir stecken gerade in einer Phase, in der man jede Zeit zur Regeneration gut nutzen und die Belastung gut anpassen muss. Auch bei der Nationalmannschaft wird ein Auge darauf geworfen.

... ihre Verbindung zu Österreich: Ich komme auf Lindau und wohne an der deutsch-österreichischen Grenze. Ich bin viel in Österreich und in den Bergen, wenn ich zuhause bin. Mit einigen Österreicherinnen habe ich schon zusammengespielt. Ich weiß genau, dass sie 200 Prozent geben werden, um uns zu ärgern. Sie werden alles daransetzen, Deutschland ein Bein zu stellen.

... ihren Auftritt als Torhüterin: Ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen, das war definitiv keine alltägliche Situation. Ich habe eigene Torwarthandschuhe und sogar ein eigenes Torwarttrikot bekommen. Ich stehe jederzeit wieder zur Verfügung. Jetzt kann ich sagen, dass ich wirklich jede Position gespielt habe (lacht).

Franziska Kett über...

... die Bedingungen in Herzogenaurach: Es ist schon, wieder hier zu sein. Wir haben super Bedingungen und super Wetter. Wir können uns hier perfekt auf Österreich vorbereiten. Das Training gestern hat gezeigt, wie schön es ist, so viele Fans im Rücken zu haben.

... die Zielsetzung gegen Österreich: Wir wollen beide spiele natürlich gewinnen. Das ist unser klarer Anspruch. Ich kenne die große Qualität in unserer Mannschaft. Wir haben das Zeug dazu, Österreich zweimal zu schlagen.

... ihre Entwicklung bei den DFB-Frauen: Ich bin Christian Wück und dem ganzen Trainerteam sehr dankbar. Vor der EM in der Schweiz war ich häufig verletzt und bin selten zum Zug gekommen. Der Bundestrainer hat mir das Vertrauen und die Chance gegeben, mich auf internationaler Ebene zu zeigen. Ich bin dann zur EM gefahren und habe versucht, mein Bestes zu geben. Seitdem habe ich mich bei den Bayern und der Nationalmannschaft etabliert. Mein Ziel ist es, meine Leistung weiter abzurufen und beiden Teams zu helfen.

... ihre bevorzugte Position auf der linken Seite: Dadurch, dass ich früher oft weiter vorne gespielt habe, weiß ich, wie man als Außenstürmerin vorgeht. Klara Bühl ist gerade verletzt, ich habe ihre offensive Rolle im Verein übernommen, weil ich ähnliche Fähigkeiten habe. Trotzdem sind vorne die Abläufe andere als hinten. Mir liegen beide Positionen sehr gut. Meine Stärke ist die Schnelligkeit, diese kann ich auf beiden Positionen gut einsetzen.