Der erste Schritt auf dem Weg in Richtung U 17-Europameisterschaft 2027 in Lettland ist getan. Vom 11. bis 17. November spielten die deutschen U 17-Junioren von Cheftrainer Michael Prus auf dem Frankfurter DFB-Campus die erste Qualifikationsrunde. Die DFB-Auswahl gewann alle drei Spiele gegen die Konkurrenz aus Aserbaidschan, Litauen und Nordirland. Im DFB.de-Interview äußert sich Prus zum gelösten Ticket für die zweite Qualifikationsrunde.

DFB.de: Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 15:0 in der ersten Qualifikationsrunde. Wie fällt Ihr Gesamtfazit zum Lehrgang aus?

Michael Prus: Wir sind sehr zufrieden, weil wir alle drei Spiele wirklich sehr souverän gewonnen haben, kein Gegentor kassiert haben und in allen drei Spielen sehr dominant aufgetreten sind. Das hatten wir uns vorgenommen. Insofern sind wir froh, dass die Jungs das so von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen haben. Auch gegen Nordirland noch einmal. Wenn man schon zwei Siege geschafft hat, dann wieder 100 Prozent zu geben, nochmal wieder voll konzentriert zu sein und die eigenen Fähigkeiten zu zeigen, ist nicht so einfach. Das haben die Jungs sehr gut gemacht.

DFB.de: Was hat Sie an der Mannschaft in den vergangenen Tagen besonders überzeugt, gab es Entwicklungen oder Fortschritte, die Sie besonders positiv wahrgenommen hast?

Prus: Ja, ich finde, dass wir insbesondere nach Ballverlusten sehr gut umgeschaltet, und die Bälle schnell zurückgeholt haben. Da waren Spiele dabei, wo der Gegner kaum in unserer Hälfte war. Das hatten wir uns so zwar erhofft, aber auch wirklich gut umgesetzt.

DFB.de: In allen Spielen, vor allem gegen Aserbaidschan hat man gesehen, dass der Kader in der Breite auch über die Startelf hinaus super besetzt ist. Worin sehen Sie die größten Stärken der Mannschaft?

Prus: Genau das ist unsere Stärke, dass wir gut besetzt sind und es uns möglich ist, auf Ausfälle zu reagieren und in der Hinterhand Leute haben, die Spiele entscheiden können. Genau das ist wichtig, weil klar, die Gegner werden nochmal ein Stück besser in der nächsten Runde der EM-Qualifikation. Und dann brauchen wir genau diese Jungs, die den Unterschied ausmachen können. Das haben sie jetzt in der ersten Runde gezeigt und dann schauen wir mal, ob wir das in der zweiten genauso gut hinkriegen.

DFB.de: Im März steht die zweite Qualifikationsrunde an. Was wird bis dahin besonders wichtig sein, damit die Mannschaft auch dort bestmöglich vorbereitet ist und den Schritt in Richtung EM gehen kann?

Prus: Wir müssen gut planen, weil wir zunächst im Januar das Wintertrainingslager haben, dann im Februar den Algarve Cup und die nächste Qualifikationsrunde im März spielen. Dafür müssen wir genau schauen, welche Spieler denn überhaupt in der Lage sind, 30 oder mehr Tage aus der Schule raus zu sein, wenn sie alle drei Lehrgänge bestreiten würden. Wir müssen überlegen, wer mit ins Trainingslager fährt und wer beim Algarve Cup dabei ist. Am Ende wollen wir dann die besten Jungs in der entscheidenden Qualifikationsrunde dabei haben.

DFB.de: Inwiefern beeinflusst dies die Planung für die kommenden Lehrgänge?

Prus: Wir werden die Schule berücksichtigen und trotzdem wollen wir natürlich sehen, dass wir immer gute Gruppen beieinander haben, die Qualität auf den Platz bringen. Ob es das Trainingslager ist, wo wir individuell nochmal ein bisschen was machen wollen, um die Spieler weiterzuentwickeln oder auch Themen, die den Mannschaftsverbund angehen.

DFB.de: Wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial und an welchen Stellschrauben möchten Sie bei den nächsten Lehrgängen drehen?

Prus: Wir wollen an verschiedenen Themen, wie beispielsweise der Chancenverwertung, arbeiten. Wir haben zwar viele Tore in der Qualifikationsrunde gemacht, aber wir haben auch noch viele Chancen liegen lassen. Und da gilt es, den Fokus hinzulegen und klar, auch unsere Defensive nochmal zu trainieren, selbst wenn wir kein Gegentor kassiert haben. Im März werden uns andere Mannschaften und Spieler gegenüberstehen und da müssen wir uns nochmal weiterentwickeln.