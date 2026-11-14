EM-Qualifikation: U 17 schlägt Litauen 4:0

Die deutschen U 17-Junioren haben auch das zweite Spiel in der ersten Runde der EM-Qualifikation torreich für sich entschieden. Das Team von DFB-Trainer Michael Prus gewann mit 4:0 (3:0) gegen Litauen. Am DFB-Campus in Frankfurt am Main stellte Bastian Assomo per Hattrick (6., 12. und 45.+3, Foulelfmeter) in der ersten Halbzeit die Weichen, Milo Barde setzte den Schlusspunkt (79.).

Vor 370 Zuschauer*innen erwischte die DFB-Auswahl einen Auftakt nach Maß: Vincent Clair (RB Leipzig) behauptete sich über links und flankte in den litauischen Strafraum, wo Assomo einlief und den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 versenkte (6.). Assomo knüpfte an seinen Torhunger aus dem Aserbaidschan-Spiel (vier Tore) an: In der 12. Minute tauchte der Stürmer von Bayern München erneut vor dem litauischen Keeper auf und schob unten links ein - zum 2:0.

Assomo mit sieben Toren nach zwei Spielen

Nach den Gegentoren kam Litauen etwas besser in die Partie, doch die deutsche Führung hätte aufgrund einiger Chancen auch deutlich höher ausfallen können. Schließlich war es kurz vor dem Pausenpfiff erneut Assomo, der einen Foulelfmeter souverän zum 3:0-Halbzeitstand verwandelte (45.+3).

Im zweiten Durchgang brachte Prus unter anderem Linus Ludwig und Nwabueze Ehiwario für Shevin Matondo und Henry Schönhoff in die Partie (46.). Die Hausherren ließen auch nach dem Seitenwechsel nichts anbrennen. In der 79. Minute legte die deutsche Auswahl nach, als Joker Milo Barde den 4:0-Endstand herstellte. In der Schlussphase konnte sich zudem auch DFB-Schlussmann Jacob Esser auszeichnen.

Nach dem Sieg im Litauen-Spiel führt das DFB-Team die Tabelle mit sechs Punkten an. Den entscheidenden Abschluss der ersten Qualirunde bildet am Dienstag (ab 11 Uhr, live bei DFB.TV) das Duell gegen Nordirland. Die beiden Erstplatzierten der Gruppen schaffen den Sprung in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in welcher im Frühjahr die sieben Qualifikanten für die U 17-EURO in Lettland (24. Mai bis 6. Juni 2027) ausgespielt werden.