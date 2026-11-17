Die deutschen U 17-Junioren haben das letzte Spiel in der ersten Runde der EM-Qualifikation gewonnen. Das Team von DFB-Trainer Michael Prus setzte sich mit 4:0 (1:0) gegen Nordirland durch und steht somit als Gruppenerster in der zweiten Runde der EM-Qualifikation. Am DFB-Campus in Frankfurt am Main traf zunächst Bastian Assomo (22.) zur Führung. Nach der Pause erhöhten Shevin Matondo (47.), Linus Güther (57.) und Samuel Passariello (83.).

"Ich finde, dass wir, obwohl wir überlegen waren, in der ersten Hälfte nicht ganz so viel Zug zum Tor hatten wie in den ersten beiden Spielen", sagte Michael Prus. "Da haben wir uns ein bisschen schwergetan. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir hochverdient in Führung gegangen und hatten das Spiel im Griff. In der zweiten Halbzeit hat sich dann unsere Überlegenheit nochmal deutlicher gezeigt. Nordirland ist ein bisschen müde geworden, weil wir die Bälle ganz gut laufen lassen haben und am Ende dann die Tore gemacht haben - auch schöne Tore, über die wir uns sehr gefreut haben."

Assomo trifft erneut

Die deutsche Auswahl präsentierte sich von Beginn an spielbestimmend und setzte den Gegner mit aggressivem Gegenpressing früh unter Druck. Durch schnelle Kombinationen im Mittelfeld ergaben sich erste Möglichkeiten durch Assomo (6.) und Mikael Baza (7.), die jedoch noch ungenutzt blieben. In der Folge rückte der nordirische Schlussmann Belshaw zunehmend in den Mittelpunkt, nachdem er zunächst einen Abschluss von Linus Ludwig aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Till Burkhardt mit einem starken Reflex (13.) pariert hatte. Wenig später war er auch nach einem Solo-Dribbling von Marko Soldic zur Stelle (19.).

In der 22. Minute fiel schließlich das hochverdiente 1:0. Nach einem Zuspiel von Soldic behauptete Assomo den Ball im Strafraum geschickt gegen seinen Gegenspieler und schob überlegt ins linke untere Eck ein. Für den Angreifer bereits der achte Treffer im dritten U 17-Länderspiel. Deutschland blieb am Drücker und drängte noch vor der Pause auf den zweiten Treffer. Ein Versuch von Matondo nach erneuter Soldic-Vorlage wurde zunächst geblockt, den anschließenden Nachschuss von Jonas Berkoff entschärfte erneut Belshaw (37.).

Güther entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel baute die DFB-Auswahl ihre Führung umgehend aus. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff verwertete Matondo eine Ecke von Linus Güther am Fünfmeterraum zum 2:0 (47.). Zehn Minuten später folgte das Highlight der Partie, als der Vorlagengeber zum 2:0 aus halblinker Position und rund 20 Metern Entfernung den Ball in das lange Eck zum 3:0 (57.) schlenzte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Samuel Passariello in der 83. Minute, der nach erneuter Vorarbeit von Güther eiskalt blieb und den Ball sehenswert über den herausstürmenden Keeper zum 4:0-Endstand lupfte.

Im Frühjahr werden in der zweiten EM-Qualifikationsrunde die sieben Qualifikanten für die U 17-EURO in Lettland (24. Mai bis 6. Juni 2027) ausgespielt.