MEIN FUSSBALL: Verlässliches Wissen an einem Ort für alle im Fußball

Heute startet mit MEIN FUSSBALL die neue Wissensplattform des DFB. Sie bietet Inhalte, Tools und Lernformate für den Fußballalltag an. Wer sich im Fußball engagiert, ist vielfältig gefordert. Eine Trainingseinheit planen, die Vereinsarbeit organisieren, Regeln nachschlagen oder die Suche nach der passenden Lizenzstufe: Mit MEIN FUSSBALL bringt der DFB das Wissen seiner Expert*innen an einem zentralen Ort zusammen. Verständlich und zugeschnitten auf die jeweilige Rolle.

"Mit der Trainingsphilosophie Deutschland haben wir ein gemeinsames Verständnis für die bestmögliche Entwicklung im Fußball geschaffen", sagt Hannes Wolf, DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung. "MEIN FUSSBALL ist die konsequente Fortsetzung dieses Weges: eine Plattform, die Wissen für alle zugänglich macht und dabei hilft, aus Ideen konkretes Handeln auf dem Platz werden zu lassen. Denn die Qualität unseres Fußballs hängt entscheidend davon ab, wie gut wir Wissen teilen und Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen."

"Fußball profitiert davon, wenn Basis und Spitze voneinander lernen"

Das Ziel der Plattform ist es, allen in der Fußballfamilie Zugang zu verlässlichem Wissen, Orientierung und Entwicklung zu ermöglichen. Unabhängig von ihrer Rolle, Erfahrung oder ihrem Umfeld. MEIN FUSSBALL spricht unterschiedliche Zielgruppen an und soll so die Entwicklung des gesamten deutschen Fußballs unterstützen.

Mirko Dismer, Leiter Fußballentwicklung, sagt: "Der Fußball profitiert davon, wenn Basis und Spitze voneinander lernen. MEIN FUSSBALL macht Wissen sichtbar und für alle nutzbar, ob im Heimatverein, im Klassenzimmer oder im Profiklub. So unterstützen wir engagierte Menschen dabei, Kinder und Jugendliche besser auszubilden und Vereine zu stärken. Wissen soll zu etwas werden, was den deutschen Fußball verbindet."

MEIN FUSSBALL ist am 21. Oktober 2026 ab 11 Uhr unter MEINFUSSBALL.DE erreichbar. Die neue Plattform ist ebenfalls über die bekannten Seiten DFB.de und FUSSBALL.DE abrufbar. Auf Social Media werden Inhalte von MEIN FUSSBALL zukünftig über den DFB-Verbandskanal ausgespielt.