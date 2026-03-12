DFB-Sportgericht
Mannheims Boyd zieht Einspruch zurück
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen den Spieler Terrence Boyd vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim beendet, nachdem der Spieler seinen Einspruch in der mündlichen Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main zurückgezogen hat.
Boyd war in der 63. Minute der Drittligapartie bei Rot-Weiss Essen am 4. März 2026 von Schiedsrichter Lennart Kernchen des Feldes verwiesen worden.
Am 6. März wurde er im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Dieses Urteil ist durch die Zurücknahme des Einspruchs rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: sl
Drei Spiele Sperre gegen Bielefelds Mehlem
Das Sportgericht des DFB hat Marvin Mehlem vom Zweitligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Spielen belegt.
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Münsters Auth
Das DFB-Sportgericht hat Moritz Auth vom SC Preußen Münster Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.
DFB-Sportgericht reduziert Dzeko-Sperre
Das DFB-Sportgericht hat in mündlicher Verhandlung in Frankfurt am Main die Sperre des Spielers Edin Dzeko vom Zweitligisten Schalke 04 von zwei Meisterschaftsligen der Lizenzligen auf ein Spiel reduziert und damit dessen Einspruch stattgegeben.