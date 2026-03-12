Mannheims Boyd zieht Einspruch zurück

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen den Spieler Terrence Boyd vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim beendet, nachdem der Spieler seinen Einspruch in der mündlichen Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt am Main zurückgezogen hat.

Boyd war in der 63. Minute der Drittligapartie bei Rot-Weiss Essen am 4. März 2026 von Schiedsrichter Lennart Kernchen des Feldes verwiesen worden.

Am 6. März wurde er im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Drittligaspielen belegt. Dieses Urteil ist durch die Zurücknahme des Einspruchs rechtskräftig.