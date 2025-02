Maiers Doppelpack leitet Essens ersten Heimsieg ein

Im achten Anlauf hat es geklappt. Die SGS Essen landete am 15. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den ersten Heimsieg in dieser Saison. Gegen den Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena behielt das Team von Trainer Markus Högner 4:1 (1:1) die Oberhand und beendete damit auch eine Negativserie von acht Partien ohne Sieg.

Die 1197 Zuschauer*innen im Stadion an der Hafenstraße sahen schon in der Anfangsphase zwei Treffer. Winterzugang Leonie Kreil (5.) brachte die Gäste früh in Führung und beendete damit eine lange Torlosserie des FCC von 570 Minuten. Essens Mittelstürmerin Ramona Maier (19.) gelang mit ihrem ersten Saisontreffer der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit brachte erneut Ramona Maier (46.) die SGS auf die Siegerstraße. Die beiden eingewechselten Maike Berentzen (77.) und Laureta Elmazi (87.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Markus Högner: "Mit gutem Gefühl in die Pause"

"Ich bin heilfroh, dass wir dieses schwierige Spiel gewonnen haben", meinte ein erleichterter Markus Högner. "Wir mussten erst einmal den Schock des Rückstands verdauen und konnten das dann zum Glück recht schnell mit dem Ausgleich kontern. Jena hatte aber in der ersten Halbzeit immer wieder gute Umschaltmomente, da mussten wir höllisch aufpassen. Das frühe Tor nach Wiederbeginn hat die Mannschaft dann ein Stück weit befreit. Unsere Wechsel haben dann weiteren Schwung gebracht und so konnten wir hintenraus mit zwei weiteren Toren nachlegen. Ich bin froh, dass wir den Abstand nach unten weiter vergrößern konnten und jetzt mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen."

Bei jetzt zwölf Punkten Abstand zum einzigen Abstiegsplatz ist die SGS Essen auf dem besten Weg, den Klassenverbleib frühzeitig zu sichern. Dagegen muss Jena nach der sechsten Niederlage in Folge weiterhin bangen. Die von Florian Kästner trainierten Thüringerinnen warten noch auf ihren ersten Dreier und rangieren lediglich zwei Zähler vor dem Tabellenletzten 1. FFC Turbine Potsdam, der bereits am Freitag bei RB Leipzig ebenfalls nach eigener 1:0-Führung noch 1:4 verloren hatte.

Jette ter Horst gegen Ex-Klub erstmals von Beginn an

Bei den Essenerinnen nahm Cheftrainer Markus Högner gegenüber dem 0:0 im Nachholspiel am Dienstag gegen den 1. FC Köln drei Umstellungen in seiner Startelf vor. Defensivspielerin Vanessa Fürst, Flügelstürmerin Laureta Elmazi und auch Spielmacherin Natasha Kowalski saßen zunächst auf der Bank. Dafür starteten Paulina Platner, Paula Flach und erstmals Jette ter Horst, die noch in der abgelaufenen Saison selbst für Jena am Ball war und dabei einen nicht unwesentlichen Anteil an der Rückkehr in die höchste deutsche Frauen-Spielklasse hatte.

Jenas Trainer Florian Kästner brachte im Vergleich zum 0:3 beim VfL Wolfsburg mit Anna Margraf und Isabella Jaron, die kurz vor dem Ablauf der Wintertransferperiode vom SCR Altach aus Österreich ausgeliehen worden war, zwei neue Offensivspielerinnen. Sie erhielten diesmal den Vorzug gegenüber Anja Heuschkel und Melina Reuter.

Winterzugänge sorgen für Jenas frühe Führung

Nach sechs Spielen in Serie und insgesamt 570 Minuten ohne eigenes Tor durfte der FC Carl Zeiss Jena an der Hafenstraße direkt nach dem ersten Angriff jubeln. Das frühe 0:1 (5.) fiel durch eine Co-Produktion zweier Winterzugänge. Isabella Jaron passte den Ball scharf von rechts vor das Essener Gehäuse, wo Leonie Kreil Essens Nationaltorhüterin Sophia Winkler aus kurzer Entfernung überwand.

Die Gastgeberinnen zeigten sich jedoch nicht geschockt, sondern ergriffen die Initiative und schlugen schnell zurück. Dem Ausgleich durch Ramona Maier zum 1:1 (19.) ging dabei ein langer Pass von Kapitänin Jacqueline Meißner voraus. Maier nahm die Kugel mit dem Oberkörper an und lupfte sie sehenswert über Jenas Torhüterin Jasmin Janning ins Netz. Nach ihrem ersten Saisontor war der SGS-Angreiferin die große Erleichterung anzusehen.

Die Essenerinnen blieben in der Folgezeit zwar am Drücker, konnten sich aber nicht mehr viele klare Chancen erarbeiten. Gleichzeitig setzte der FC Carl Zeiss Jena mit Kontern einige Nadelstiche. Es blieb jedoch beim 1:1.

Blitztor nach 36 Sekunden bringt Essen auf Kurs

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dauerte es gerade einmal 36 Sekunden, ehe die SGS Essen in Führung ging. Nach einem Einwurf nach Beke Sterner setzte sich Lilli Purtscheller auf der rechten Seite durch und fand mit ihrer Flanke Ramona Maier, die Jenas Torhüterin Jasmin Janning per Kopfball zum 2:1 (46.) keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Danach geriet der insgesamt dritte Saisonsieg für Essen nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Vielmehr bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung noch aus. Zunächst konnte FCC-Torfrau Jasmin Janning gegen die eingewechselte Maike Berentzen den dritten Gegentreffer noch mit einer Glanzparade vereiteln. Wenig später war sie jedoch machtlos, als Annalena Rieke mit einem Traumpass erneut Maike Berentzen einsetzte, die diesmal vor dem Tor cool blieb und auf 3:1 (77.) erhöhte. Den Schlusspunkt zum 4:1 (87.) setzte mit Laureta Elmazi, die von Natasha Kowalski mit einem Steckpass herausragend eingesetzt wurde, eine weitere Einwechselspielerin.

