Nach dem Jubiläumsauftakt gegen England stehen für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im April die nächsten beiden Heimländerspiele an. Am Samstag, 11. April (ab 18.30 Uhr), trifft das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld in Lüneburg erstmals in seiner zehnjährigen Historie auf Italien. Am Dienstag, 14. April (ab 19 Uhr), empfängt die DFB-Auswahl in Hamburg die kroatische Futsal-Nationalmannschaft, die zuletzt Platz drei bei der EM in Ljubljana belegte.

Bundestrainer Marcel Loosveld hat heute seinen 18-köpfigen Kader für die Länderspiele nominiert, die als letzter bedeutender Gradmesser vor der im Herbst beginnenden Hauptrundenqualifikation zur FIFA Futsal-WM 2028 gelten. Neben den beiden Debütanten Hajrulla Redzepi (TSV Weilimdorf) und Lucas Kruel (SSV Jahn Regensburg) stoßen auch Fabian Schulz (FC Liria Berlin) und Carlos Neves (Hamburger SV Futsal) nach auskurierten Verletzungen wieder zum Kader.

Loosveld erwartet "deutliche Leistungssteigerung"

Loosveld sagt: "Wir haben in dieser Saison, die ausschließlich aus Freundschaftsspielen bestand, in einem ausgewogenen Programm gute Ergebnisse gegen Finnland, Niederlande, Andorra und England erzielt und weitestgehend gute Leistungen gezeigt. Nach dem Sieg gegen England waren wir jedoch nicht mit der Performance zufrieden - ich erwarte nun eine deutliche Leistungssteigerung in allen Spielphasen, ungeachtet der Ergebnisse."

Die Duelle mit Italien (UEFA-Rang 8) und Kroatien (UEFA-Rang 7) sind bewusst gewählte starke Prüfsteine zum Abschluss der Saison und sollen wichtige Rückschlüsse geben, auf welchem Niveau die deutsche Futsal-Nationalmannschaft aktuell steht. Loosveld ergänzt: "Mit dem 18-köpfigen Kader werden wir uns wieder sehr intensiv auf die beiden Länderspiele vorbereiten und geben neuen Spielern wieder die Möglichkeit, sich für erste Länderspieleinsätze zu empfehlen."

Die Partie in der LKH Arena Lüneburg gegen Italien ist bereits ausverkauft. Karten fürs Kroatien-Spiel in der Sporthalle Hamburg sind weiterhin über den DFB-Ticketshop verfügbar.