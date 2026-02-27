Der Weg zur Endrunde der Europameisterschaft in Nordirland im Mai führt für die deutschen U 17-Juniorinnen über Schweden. Die DFB-Auswahl trifft heute (ab 13 Uhr, live auf YouTube) zum Auftakt der zweiten EM-Qualifikationsrunde im Kristinebergs IP auf Irland. Für das Miniturnier in Stockholm hat DFB-Trainerin Sabine Loderer drei Torhüterinnen sowie 18 Feldspielerinnen in den U 17-Kader berufen.

Die Startelf: Kropp - Dürr, Ernst, Dafinger, Hell - Säring, Itgenshorst, Hebben (C), Choisy - Putzer, Giesen.

Am Montag (ab 18 Uhr) folgt an selber Stelle das Aufeinandertreffen mit Gastgeber Schweden. Die Entscheidung fällt voraussichtlich am kommenden Donnerstag (ab 18 Uhr) im Hammarby IP im Duell mit Dänemark. Nur die Gruppensiegerinnen schaffen den Schritt zur EM-Endrunde vom 3. bis 17. Mai in Nordirland.