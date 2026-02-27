U 17-Juniorinnen
Live auf YouTube: U 17 startet gegen Irland in EM-Qualifikation
Der Weg zur Endrunde der Europameisterschaft in Nordirland im Mai führt für die deutschen U 17-Juniorinnen über Schweden. Die DFB-Auswahl trifft heute (ab 13 Uhr, live auf YouTube) zum Auftakt der zweiten EM-Qualifikationsrunde im Kristinebergs IP auf Irland. Für das Miniturnier in Stockholm hat DFB-Trainerin Sabine Loderer drei Torhüterinnen sowie 18 Feldspielerinnen in den U 17-Kader berufen.
Die Startelf: Kropp - Dürr, Ernst, Dafinger, Hell - Säring, Itgenshorst, Hebben (C), Choisy - Putzer, Giesen.
Am Montag (ab 18 Uhr) folgt an selber Stelle das Aufeinandertreffen mit Gastgeber Schweden. Die Entscheidung fällt voraussichtlich am kommenden Donnerstag (ab 18 Uhr) im Hammarby IP im Duell mit Dänemark. Nur die Gruppensiegerinnen schaffen den Schritt zur EM-Endrunde vom 3. bis 17. Mai in Nordirland.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
Loderer: "Wir sind unglaublich stolz"
Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das EM-Ticket für Nordirland gelöst. Mit Siegen gegen Irland und Schweden sowie einem 1:1 gegen Dänemark gelang dem Team von Sabine Loderer die Quali für die Endrunde im Mai. Loderer spricht hier über das Turnier.
1:1 gegen Dänemark: U 17 löst EM-Ticket
Die U 17-Juniorinnen haben die zweite EM-Qualifikationsrunde in Schweden durch ein 1:1 (1:0) gegen das punktgleiche Dänemark aufgrund der besseren Tordifferenz als Gruppensieger beendet und das Ticket für die EM-Endrunde in Nordirland gebucht.
Live bei YouTube: "Finale" ums EM-Ticket gegen Dänemark
Im Showdown um den Einzug in die EM-Endrunde treffen die U 17-Juniorinnen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) auf Dänemark. Beide Teams sind noch ohne Punktverlust, Deutschland reicht wegen der besseren Tordifferenz ein Remis.