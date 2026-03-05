1:1 gegen Dänemark: U 17 löst EM-Ticket

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr Ticket für die EM-Endrunde in Nordirland (03. - 17.05.2026) gebucht. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer beendete die zweite EM-Qualifikationsrunde in Schweden durch ein 1:1 (1:0) gegen das punktgleiche Dänemark aufgrund der besseren Tordifferenz als Gruppensieger.

Marie Kleemann brachte den DFB-Nachwuchs früh in Führung (5.). Nach Ballgewinn in der dänischen Hälfte tauchte Clara Choisy frei vor dem Tor auf, scheiterte zwar an Torfrau Isabella Andersen, aber Kleemann drückt den Ball im Nachschuss zur Führung über die Linie. Es entwickelte sich in der Folge eine umkämpfte Partie, die sich meist im Mittelfeld abspielte, beide Teams erarbeiteten sich lediglich Halbchancen.

Dänemark gleicht nach Ecke aus

Mit zunehmender Spieldauer gelang es dem deutschen Team immer besser, die Angriffe der Däninnen schon im Ansatz zu unterbinden und selbst mehr Gefahr zu erzeugen. So scheiterte Victoria Säring nach der Halbstundenmarke aus halbrechter Position an einer starken Reaktion von Andersen (31.), Laura Ernst setzte einen Kopfball nach Ecke nur knapp neben das Kreuzeck (36.).

Auch in der zweiten Halbzeit blieb es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die deutsche U 17 aber zunächst weiterhin Vorteile hatte. Die dänische Mannschaft erhöhte den Druck aber immer mehr, benötigte sie doch zwei Treffer zum Weiterkommen. In der 73. Minute kamen die Däninnen dem Ausgleich zumindest schon nah, Nikoline Nielsen scheiterte aber am Pfosten. Die folgende Ecke nickte Caroline Bjerregaard aus kurzer Distanz dann doch zum 1:1 ein (74.).

Der DFB-Nachwuchs kam zunächst nur schwer zu Entlastungsangriffen, hielt Dänemark aber in der Schlussphase gut vom eigenen Tor weg und brachte das Remis und damit die Qualifikation für die EM-Endrunde am Ende über die Zeit.