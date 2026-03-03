U 19-Frauen
Live bei YouTube: U 19 testet in Spanien gegen Schweden
Die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde steht für die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft vom 6. bis 17. April an. Zur Vorbereitung bestreitet die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer aktuell einen Lehrgang in Spanien mit Länderspielen gegen Schweden heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) und gegen Italien am Freitag (ab 16.30 Uhr) in La Nucia. Behringer hat einen 25-köpfigen Kader für die Maßnahme in der Nähe von Alicante nominiert.
Die deutsche Startelf: Smolarczyk - Müller, Zähringer, Gmeineder, Wrede, Köpp, Rückert (C), Penner, Börner, Maas, Memminger.
"Die Maßnahme möchten wir nutzen, um uns bestmöglich auf die danach anstehende zweite EM-Qualifikationsrunde in Deutschland vorzubereiten", so Behringer. "In den Trainingseinheiten sowie in den zwei Länderspielen gegen Schweden und Italien werden wir spezielle Themen unseres Spiels noch einmal angehen und an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Zudem freuen wir uns auf Spielerinnen, die längere Zeit nicht dabei sein konnten und uns nun wieder zu Verfügung stehen."
In der EM-Qualifikation geht es gegen Frankreich, Irland und die Slowakei. Die sieben Gruppensieger nehmen neben den Gastgeberinnen die Startplätze bei der EURO-Endrunde vom 27. Juni bis 10. Juli 2026 in Bosnien und Herzegowina ein.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
Tickets für EM-Qualifikation in Essen und Velbert
In der 2. Qualifikationsrunde geht's für die U 19-Frauen von Melanie Behringer in Essen und Velbert gegen Irland, die Slowakei und Frankreich ums EM-Ticket. Karten für die Partien gibt's im DFB-Ticketportal.
Nationen-Turnier: U 19-Frauen gewinnen knapp gegen Italien
Die deutschen U 19-Frauen haben beim Nationen-Turnier im spanischen La Nucia den ersten Sieg eingefahren. Das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer setzte sich im letzten Spiel vor der EM-Qualifikation im April mit 1:0 (1:0) gegen Italien durch.
Live bei YouTube: U 19 zum Turnierabschluss gegen Italien
Für die U 19-Frauen geht es zum Abschluss des Nationen-Turniers in Spanien heute (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) gegen Italien. Die Startelf: Krumme - Szaraz, Zähringer (C), Müller - Sträßer, Köpp, Gmeineder, Wrede, Eggert - Schick, Börner.