Live bei YouTube: U 19 testet in Spanien gegen Schweden

Die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde steht für die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft vom 6. bis 17. April an. Zur Vorbereitung bestreitet die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer aktuell einen Lehrgang in Spanien mit Länderspielen gegen Schweden heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) und gegen Italien am Freitag (ab 16.30 Uhr) in La Nucia. Behringer hat einen 25-köpfigen Kader für die Maßnahme in der Nähe von Alicante nominiert.

Die deutsche Startelf: Smolarczyk - Müller, Zähringer, Gmeineder, Wrede, Köpp, Rückert (C), Penner, Börner, Maas, Memminger.

"Die Maßnahme möchten wir nutzen, um uns bestmöglich auf die danach anstehende zweite EM-Qualifikationsrunde in Deutschland vorzubereiten", so Behringer. "In den Trainingseinheiten sowie in den zwei Länderspielen gegen Schweden und Italien werden wir spezielle Themen unseres Spiels noch einmal angehen und an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Zudem freuen wir uns auf Spielerinnen, die längere Zeit nicht dabei sein konnten und uns nun wieder zu Verfügung stehen."

In der EM-Qualifikation geht es gegen Frankreich, Irland und die Slowakei. Die sieben Gruppensieger nehmen neben den Gastgeberinnen die Startplätze bei der EURO-Endrunde vom 27. Juni bis 10. Juli 2026 in Bosnien und Herzegowina ein.