Linus Gechter: "Es gibt nichts Geileres, als für die U 21 zu spielen"

Für die U 21-Nationalmannschaft beginnt mit dem Spiel gegen Lettland in Riga am Samstag (ab 18 Uhr, live bei SAT.1 und auf Joyn) die finale Phase der EM-Qualifikation. Innenverteidiger Linus Gechter spricht auf DFB.de über das Teamgefüge, das Wiedersehen nach sechs Monaten und die anstehende Partie.

Linus Gechter über ...

... die letzten Tage: Es macht Spaß, es ist gutes Feuer drin. Gestern haben wir zwei-gegen-zwei gespielt, heute 11-gegen-11 – mit einer guten Intensität. Es hat alles gut funktioniert, obwohl wir viele neue Jungs haben. Alle Spieler und die Einheiten sind auf dem höchsten Niveau, das macht einfach Lust auf mehr. Es ist ja eine längere Länderspielpause dieses Mal, ich freu mich drauf, es wird eine geile Zeit. Die Chemie innerhalb der Mannschaft ist sehr gut, wir lachen viel.

... seine Fitness und seine Gedanken um die Nominierung: Fit zu sein, ist als Fußballer immer das Schönste. Ich habe auch die letzte Saison sehr viele Spiele gemacht, das fühlt sich immer gut an. Das belohnt die Arbeit, die man auch neben dem Platz noch macht. Ich bin ein selbstbewuster Spieler. Ich wusste, wenn ich meine Leistungen bringe und gesund bleibe, dass mich der Trainer auch auf dem Zettel hat - wir hatten einen guten Austausch. Deswegen freue ich mich einfach umso mehr, wenn ich hier dabei bin. Ich will meine Chance nutzen, mich zeigen und einfach Spaß haben. Ich denke, es gibt nichts Geileres, als für die deutsche U 21 zu spielen. Ich genieße es einfach, gebe im Verein Gas, sodass mich der Trainer dann hoffentlich immer mit zur Länderspielphase nimmt.

... über das Wiedersehen in der U 21 nach sechs Monaten: Es ist toll, denn im Verein bist du immer noch einer der Jüngeren. Bei der U 21 ist immer das Gefühl da, dass man seine Jungs von früher wiedersieht. Ich bin ja auch schon länger bei den DFB-Teams, schon seit der Jugend. Es sind immer noch viele dabei, mit denen ich jetzt hier spiele. Man freut sich schon immer sehr auf die Nationalmannschaft.

... EM-Quali-Gegner Lettland: Wir werden viel den Ball haben. Deswegen wird wichtig sein, dass wir im Spiel mit Ball nicht in Hektik verfallen, sondern eine gute Positionierung und Ruhe am Ball haben. Wir müssen griffig sein und gut gegenpressen. So wollen wir das Spiel gewinnen.

... seine Rolle in der U 21: Das muss man den Trainer fragen. Ich komme hierhin und freue mich über jede Minute, die ich spielen darf. Ich gebe immer Vollgas.

... Jürgen Klopp und die neuen Entwicklungen in der A-Nationalmannschaft: Ich hatte noch keinen Kontakt zu ihm. Ich freue mich riesig für die Jungs, die jetzt dabei sind. Es ist schön zu sehen, dass der Weg von der U 21 nach oben nicht so weit ist. Das motiviert mich natürlich riesig, im Verein und hier Vollgas zu geben. Ich wünsche den Jungs viel Erfolg. Ich will im Verein mein Bestes geben, damit empfiehlt man sich Woche für Woche am besten.

... über die für die ANM nominierten Said El Mala und Lennart Karl: Wir sind auf jeder Position sehr gut besetzt. Das sind zwei super Spieler. Jeder der da oben ist, hat es verdient. Aber auch jeder hier hat eine super Qualität - wir werden die Jungs gut ersetzen.

... Tom Bischof: Tom ist ein Leader, deswegen ist er Kapitän. Spielerisch mit dem Ball ist er top. Er hat die nötige Ruhe am Ball, hat eine gute Übersicht und spielt sehr gute Bälle. Er gibt dem Spiel sehr viel. Deswegen freue ich mich, dass er die erste Partie noch dabei ist.