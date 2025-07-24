Leipzig gegen Bayern: Highlightspiel in der Red Bull Arena

Highlightspiel am 2. Spieltag: RB Leipzig spielt sein erstes Heimspiel der neuen Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Red Bull Arena. Am 2. Spieltag empfangen die Leipzigerinnen den FC Bayern München. Anstoß ist am Sonntag, 14. September, ab 14 Uhr, DAZN und MagenaSport übertragen die Partie live.

Für RB Leipzig wird es der zweite Auftritt in der Red Bull Arena. Im Oktober 2023 sahen 10.269 Fans ein knappes 0:2 der damaligen Aufsteigerinnen gegen den VfL Wolfsburg. In diesem Jahr gastiert der amtierende Doublesieger beim Achten der Vorsaison.

Der phasenweise Ticketverkauf beginnt am Montag, 4. August, im Ticketshop von RB Leipzig. Der freie Verkauf startet am 5. August (ab 10 Uhr).