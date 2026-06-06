Lars Diedrich neuer Präsident des Saarländischen Fußballverbandes

Der Saarländische Fußballverband (SFV) hat einen neuen Präsidenten: Die 484 Delegierten des Verbandstages wählten am Samstagmorgen in der Gebläsehalle Neunkirchen den 46-jährigen Lars Diedrich zum neuen Präsidenten des Verbandes. Diedrich gehört dem SV Felsberg an. Sein Vorgänger Heribert Ohlmann, der das Amt in den vergangenen sechs Jahren innehatte, trat nicht erneut zur Wahl an. Unter großem Applaus der Delegierten wurde Ohlmann im Rahmen des Verbandstages zum Ehrenpräsidenten des Saarländischen Fußballverbandes ernannt.

Nach seiner Wahl erklärte Lars Diedrich: "Ich bedanke mich ganz herzlich bei der saarländischen Fußballfamilie für das große Vertrauen und freue mich auf die Arbeit mit meinem großartigen Team. Ich möchte mich in den nächsten Jahren weiter mit Herzblut für den Fußballsport einsetzen und freue mich, die Zukunft unseres geliebten Sports zusammen mit unseren Vereinen und unseren ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern mitgestalten zu können." Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Reinhold Jost sowie die DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann und Thomas Bergmann, die als Ehrengäste am Verbandstag teilnahmen.

Künftig nur noch zwei Vizepräsidenten

Im Rahmen des Verbandstages beschlossen die Delegierten zudem eine Reduzierung der Zahl der Vizepräsidenten auf zwei. Diese Ämter übernehmen künftig Stephan Alt und David Lindemann. Schatzmeister bleibt weiterhin Ulrich Kiefer. Ebenfalls wiedergewählt wurden Nicole Recktenwald als Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, Joachim Schmieden als Verbandsjustiziar, Josef Kreis als Vorsitzender des Verbandsspielausschusses sowie Michael Scholl als Pressesprecher.

Neu zum Verbandsjugendleiter gewählt wurde Winfried Backes. Thorsten Braun gehört als wiedergewählter Verbandsschiedsrichterobmann weiterhin dem Vorstand an. Spielleiter der Schröder-Liga Saar bleibt Martin Thieser. Neu im Verbandsvorstand ist die durch eine Satzungsänderung geschaffene Funktion der Vorsitzenden der Kommission für Ehrenamt und Fair Play. Die Delegierten wählten Dr. Britta Jung in das neue Amt. Darüber hinaus wird Geschäftsführer Andreas Schwinn künftig dem Präsidium des Saarländischen Fußballverbandes angehören.