Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft steht vor dem letzten Härtetest zum Abschluss des Länderspielzyklus 2025/2026: In der Sporthalle Hamburg trifft das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld heute (ab 19 Uhr) auf die kroatische Auswahl, die zuletzt Platz drei bei der Europameisterschaft in Ljubljana belegt hatte. Für das DFB-Team ist das Duell ein weiterer Prüfstein auf dem Weg zur anstehenden WM-Qualifikationsphase, es wird live und kostenlos auf DAZN und im DFB-YouTube-Livestream gezeigt.

"Am Samstag haben wir gegen Italien ein gutes Spiel gemacht und uns das Unentschieden verdient", sagt Loosveld. "Gegen Kroatien wollen wir an diese Leistung anknüpfen. Das Spiel wird eine große Herausforderung." Der Bundestrainer weiter: "Matias und Tomas Block sind bereits zurück in Italien. Abhängig vom Spielverlauf wollen wir andere Spieler zum Einsatz kommen lassen."

Ohne Vier in Hamburg

Der Kader für das Spiel gegen Kroatien umfasst 14 Spieler. Tomas Block und Matias Block sind aufgrund des italienischen Liga-Pokalfinales vorzeitig abgereist. Martin Nhu Thuan Vu steht aus privaten Gründen ebenfalls nicht zur Verfügung. Fabian Schulz war bereits vor dem Spiel gegen Italien mit Problemen am Sprunggelenk abgereist.

Resttickets für das Länderspiel gegen Kroatien gibt es hier. Für alle Fans, die das Länderspiel live in der Sporthalle in Hamburg verfolgen, hat DFB.de alle wichtigen Infos hier zusammengefasst.