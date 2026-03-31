U 21-Männer
Kömür ersetzt Gruda: So startet die U 21 in Griechenland
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Athen auf Tabellenführer Griechenland. Im siebten Spiel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien nimmt Cheftrainer Antonio Di Salvo ein Änderung an der Startelf im Vergleich zum Heimsieg über Nordirland vor. Mert Kömür rückt für Brajan Gruda in die Anfangsformation, der aufgrund von muskulären Problemen nicht dabei ist.
Die deutsche Startelf: 12 Backhaus - 3 Ullrich, 4 Jeltsch, 5 Quarshie, 6 Bischof (K), 7 El Mala, 8 Kemlein, 9 Tresoldi, 14 Gechter, 17 Kade, 18 Kömür.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo: "Meilenstein in Richtung EM-Qualifikation"
Die U 21 ist mit zwei Siegen gegen Nordirland und Griechenland in der EM-Qualifikation auf Kurs EM-Teilnahme. DFB-Trainer Antonio Di Salvo spricht mit DFB.de über die Spiele, die künftigen Aufgaben und seinen Sommer.
EM-Qualifikation im Video: U 21 erobert Tabellenführung
Die U 21 hat das Topspiel in der EM-Qualifikation gegen Griechenland mit 2:0 gewonnen und die Tabellenführung in Gruppe F übernommen. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Athen im YouTube-Video.
Di Salvo: "Ich bin lieber der Gejagte als der Jäger"
Tabellenführer nach einem verdienten Auswärtssieg in Athen: Die deutsche U 21 ist nach dem 2:0 im Topspiel gegen Griechenland in der EM-Qualifikationsgruppe F klar auf Kurs EM-Teilnahme. DFB.de hat die Stimmen zum Quali-Showdown.