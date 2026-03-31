Kömür ersetzt Gruda: So startet die U 21 in Griechenland

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Athen auf Tabellenführer Griechenland. Im siebten Spiel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien nimmt Cheftrainer Antonio Di Salvo ein Änderung an der Startelf im Vergleich zum Heimsieg über Nordirland vor. Mert Kömür rückt für Brajan Gruda in die Anfangsformation, der aufgrund von muskulären Problemen nicht dabei ist.

Die deutsche Startelf: 12 Backhaus - 3 Ullrich, 4 Jeltsch, 5 Quarshie, 6 Bischof (K), 7 El Mala, 8 Kemlein, 9 Tresoldi, 14 Gechter, 17 Kade, 18 Kömür.