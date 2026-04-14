Knappe Niederlage gegen Kroatien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat zum Abschluss des Länderspielzyklus 2025/2026 eine Niederlage kassiert. In der Sporthalle Hamburg unterlag das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld dem EM-Dritten Kroatien nach einem beherzten Auftritt mit 0:2 (0:0).

"Es war sehr viel drin im Spiel. Ich bin sehr stolz auf die Spieler, was sie geleistet haben heute. In den beiden Spielen hat das Spiel gegen den Ball überragend geklappt. Was die Jungs abgeliefert haben, war einfach super", sagte Marcel Loosveld.

Die deutsche Fünf war zunächst ausschließlich defensiv gefordert. Marko Kuraja setzte den Ball in der dritten Minute beim ersten Abschluss ans Außennetz. Pavlos Wiegels parierte eine weitere Direktabnahme Kurajas nach einer Ecke glänzend (5.). Auch gegen Antonio Sekulic behielt der deutsche Keeper die Oberhand (7.).

Grünberg hat Führung auf dem Fuß

Der Druck der Kroaten blieb unvermindert hoch, dem deutschen Team gelang kaum einmal Entlastung. In der Abwehr wurde dagegen hoch konzentriert gearbeitet. In der elften Minute gab Carlos Neves den ersten Abschluss auf das gegnerische Tor ab. Und wenig später schnupperte die DFB-Auswahl gar selbst an der Führung, der Versuch von Kim Herterich trudelte aber am langen Pfosten vorbei (12.).

Das Spiel verlagerte sich nun etwas weiter weg vom deutschen Tor, die Kroaten mussten jetzt auch hinten mehr tun. Trotzdem verfehlte Duje Kustura (16.) aus der Distanz das Tor nur knapp. Doch auch die Deutschen näherten sich wieder an: Maximilian Grünberg verzog nur um Zentimeter (16.). Das Selbstvertrauen der deutschen Spieler wuchs so von Minute zu Minute, in die Pause ging es torlos.

Die zweite Hälfte begann mit einer erneuten Glanztat von Wiegels gegen Josip Jurlina (22.). Kurz darauf rettete Pedro Strickert gegen Kusturas Schuss aus kurzer Distanz (22.). Dann passierte es aber doch, als Marko Kuraja den Ball unter die Latte drosch (23.). Aber das deutsche Team gab nicht nach, verpasste durch Ermin Kojic (24.) und Neves (25.) nur knapp den Ausgleich.

Drangphase nicht belohnt

Sinisa Alempic gab dann sein Debüt in der Nationalmannschaft, die weiter eine gute Reaktion auf den Rückstand zeigte. Grünberg zweimal und Christopher Wittig hatten binnen kürzester Zeit gleich drei starke Abschlüsse (31.), scheiterten aber jeweils an Keeper Vinko Rozga. Der Ausgleich lag gegen die Kroaten, die natürlich mehr Ballbesitz hatten, weiter in der Luft. Und so kam es wie so häufig: Niko Vukmir setzte einen Freistoß platziert ins lange Eck (35.).

Aber das deutsche Team ließ nicht locker, Gabriel Oliveira zwang Nikola Cizmic prompt zu einer Parade (36.). Auch Pedro Strickert schnupperte am Treffer, brachte den Ball aber nicht im Tor unter (38.).