Klopp: "Wir planen ein zweites Spiel für Urbig ein"

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Griechenland in Thessaloniki darum, den Schwung aus dem Heimerfolg gegen Serbien mitzunehmen und sich für die Niederlage von Augsburg eine Woche zuvor zu rehabilitieren. Bundestrainer Jürgen Klopp und Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic sprechen am Tag vor dem vierten Spiel in der UEFA Nations League unter anderem über das schnelle Wiedersehen mit den Hellenen und den Platz im Tor.

Jürgen Klopp über...

... die schnelle Revanche gegen Griechenland: Wir wollen versuchen, morgen ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen als im Hinspiel. Dort haben wir vieles versucht. Manches hat geklappt, aber es hat nicht gereicht, um Griechenland zu schlagen. Sie haben auch nicht unverdient gewonnen. Gegen Serbien sah es bei uns schon deutlich besser aus. Wenn wir mehr davon zeigen, dann werden wir morgen ein schwererer Gegner für Griechenland.

... den Platz im Tor: Im Moment sieht es so aus, als ob wir nicht tauschen und Jonas Urbig spielt. Alle Torhüter, die wir dabeihatten, spielen im Verein regelmäßig. Das hat Jonas bei den Bayern nicht getan, deswegen planen wir ein zweites Spiel für ihn ein. Alle Torhüter haben einen Top-Eindruck hinterlassen. In dem Bereich werden sicherlich keine Probleme auftreten. Alle haben im Training überragend gehalten. Diese Entscheidung hat mit dem Status der Nummer eins aber nichts zu tun.

... Veränderungen in der Aufstellung: Wir wollen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die eine gute Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Wie viele Wechsel wir dafür brauchen, das müsst ihr morgen gucken. Alle Kaderspieler hätten es verdient, morgen zu spielen. Wir hatten eine ganz tolle Atmosphäre und eine extrem hohe Qualität im Training. Zu "Pavlo" hatte ich vorhin gesagt, dass er sich heute nun auch nicht mehr aus der Mannschaft quatschen kann. (lacht)

... die Abreise von Serge Gnabry: Serge hat bei uns alles mitgemacht und wurde unserem Plan entsprechend eingesetzt. Nach 45 Minuten im dritten Spiel hat er die Belastung gespürt. Wir haben ihn dann zur Pause herausgeholt, weil wir es nicht übers Knie brechen wollten. Er hätte bei uns im Kader bleiben können, aber haben wir gedacht, dass es Sinn macht, dass er noch zwei bis drei Tage hat, bis das normale Training bei den Bayern wieder losgeht.

... die griechische Mannschaft: Die Griechen haben vor allem im Offensivbereich eine Ansammlung an Topspielern, die bei großen Vereinen spielen. Alle können kicken, alle machen Tempo, alle machen Tore. Alle sind noch in einem guten Alter - Anfang bis Mitte zwanzig. Das ist einfach eine gute Mannschaft. Man weiß es zwar nie, aber wir haben eine starke Ahnung, wie sie am Sonntag gegen uns auftreten werden.

... die Vorbereitung auf Griechenland: Die Jungs werden heute Abend die Griechenland-Bilder aus dem Niederlande-Spiel sehen. Bisher haben wir trainiert, was wir machen wollen oder machen sollten. Nun bringen wir das zusammen - und dann spielen wir das morgen. Wie die Griechen auftreten werden, kommt auch drauf an, wie wir spielen. Wenn wir gut spielen, wird Griechenland uns auch im tiefen Block verteidigen müssen. Dass sie das gut beherrschen, haben wir in Augsburg mitbekommen.

Aleksandar Pavlovic über...

... seine Vorfreude auf das Spiel: Wer die Griechen kennt, der weiß, dass im Stadion gute Stimmung herrschen wird. Auch morgen, obwohl nur 30.000 Zuschauer da sein werden. Wir freuen uns alle drauf und haben Bock auf das Spiel.

... das Zusammenspiel mit Bischof und Wirtz: Es hat viel Spaß gemacht, mit den beiden gegen Serbien zu zocken. Wir haben alle drei mit dem Ball was drauf und haben uns auch gegen den Ball gut ergänzt. Flo hat in der Offensive alle Freiheiten, die man haben kann, ansonsten versuchen wir zusammen zu kombinieren.

... seine Wunschrolle im DFB-Dress: Der Trainer entscheidet über meine Rolle. Aber ich möchte im Team meine Qualitäten einbringen: jedes Mal den Ball haben, das Spiel kontrollieren, defensiv voll pressen, in die Zweikämpfe gehen, dem Team einfach offensiv und defensiv helfen.