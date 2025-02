Klarna wird auch Partner der Frauen-Nationalmannschaft

Klarna ist ab sofort auch Partner der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das KI-gestützte globale Zahlungsnetzwerk und Shopping-Assistent ist seit Mai 2024 bereits offizieller Partner der deutschen Männer-Nationalmannschaft. Die nun erweiterte Zusammenarbeit sieht vor, dass Klarna mit seinem Branding künftig auch im Rahmen der Länderspiele und Trainingseinheiten der Frauen-Nationalmannschaft sichtbar sein wird, unter anderem durch Bandenwerbung, digitale Displays und Social-Media-Kampagnen. Während des EM-Jahres liegt ein besonderer Fokus auf gemeinsamen Marketinginitiativen, um die Sichtbarkeit der Partnerschaft weiter zu erhöhen.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Klarna jetzt auch für unsere Frauen-Nationalmannschaft engagiert. Klarna steht als international wachsendes Tech-Unternehmen für Zukunft und Innovation und passt somit sehr gut zu unseren großen Ambitionen, den Frauenfußball weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Klarna wird die Partnerschaft mit modernen Ansätzen unter anderem in den gemeinsamen Social-Media-Aktivierungen mit Leben füllen. Wir freuen uns darüber, dass Klarna nunmehr unsere beiden Fußball-Nationalmannschaften fördert und somit für alle Fans da ist."

Künzer: "Dokumentiert steigende Bedeutung"

Auch Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin, sieht in der Partnerschaft einen großen Gewinn: "Die Partnerschaft mit einer auch international sehr bekannten Marke wie Klarna dokumentiert die sehr gute Entwicklung und kontinuierlich steigende Bedeutung unserer Frauen-Nationalmannschaft. Dank solch starker Partner können wir die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für unsere Nationalspielerinnen weiter erhöhen und die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland stärker vorantreiben."

Nicole Defren, Head of Northern and Central Europe bei Klarna, sagt: "Wir stehen für Chancengleichheit – auf und neben dem Spielfeld. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, den Frauenfußball zu stärken und Werte wie Fairness und Teamgeist aktiv zu fördern. Innovation treibt uns bei Klarna täglich an – sei es in der Entwicklung neuer, smarter Zahlungslösungen oder in unseren Partnerschaften. Gemeinsam mit dem DFB wollen wir neue Wege gehen, um die Reichweite und Strahlkraft des Frauenfußballs zu erweitern und gleichermaßen innovative Ansätze im Sportumfeld zu fördern."

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.