Frauen-Nationalmannschaft
Klara Bühl erleidet Muskelverletzung
Die Frauen-Nationalmannschaft und die FC Bayern Frauen müssen mehrere Wochen auf Klara Bühl verzichten. Das hat der FC Bayern München heute bekanntgegeben.
Die 25 Jahre alte Offensivspielerin hat sich im Training der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Sonntagvormittag eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur zugezogen. Dies haben weitere Untersuchungen in München ergeben.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: fcb/dfb
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