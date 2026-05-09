Kapitän Spranger bringt Hoffenheim auf Kurs

Die TSG Hoffenheim steht erstmals seit dem Titelgewinn 2023/2024 wieder im Halbfinale der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Das Team von Trainer Paul Ehmann setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den FC Energie Cottbus 4:0 (1:0) durch. Der Erfolg der TSG, die ihre Hauptrundengruppe in der Liga A auf dem ersten Platz beendet hatte, fiel aber erst gegen Ende der Partie deutlich aus.

Kapitän Tristan Spranger (6.) brachte die Kraichgauer auf Kurs. Kurz vor der Pause handelte sich Cottbus-Torhüter Adam Laszcynski die Rote Karte ein, weil er mit einem Handspiel außerhalb des Strafraums eine Torchance verhindert hatte (45.). Im zweiten Durchgang musste ein weiterer Gästespieler vorzeitig vom Feld. Energie-Kapitän Joel Awuah kassierte wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (57.). Jykese Fields (78.) sowie die eingewechselten David Creta (88.) und Lion Wagenbach (90.+4) nutzten die Überzahl zu weiteren Treffern aus.

"Es fühlt sich gut an, zu den vier besten Teams in Deutschland zu gehören", sagt TSG-Trainer Paul Ehmann: "Uns hat nach dem 1:0 der Dosenöffner gefehlt, um das Spiel zu entscheiden. Dadurch blieben wir immer irgendwo verwundbar, trotz der doppelten Überzahl. Das 2:0 hat uns dann gutgetan, da waren die Köpfe dann etwas freier."

Mainz 05 trotzt Unterzahl

Im Halbfinale kommt es für die TSG Hoffenheim vor eigenem Publikum zum Wiedersehen mit dem 1. FSV Mainz 05. Der Hauptrundengegner der Sinsheimer behielt in seinem Viertelfinale bei RB Leipzig 1:0 (0:0) die Oberhand.

Dabei musste das Team von Trainer und Ex-Profi Jan Kirchhoff einen Großteil der Partie in Unterzahl bestreiten. Jeremiah Debrah hatte wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen (22.). Mika Preßler (53.), der bereits im Achtelfinale erfolgreich war, traf dennoch zur Gästeführung. Bei den Gastgebern kassierte Benno Kaltefleiter wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (64.). Weitere Tore fielen aber nicht mehr.

Heidenheim in Köln zu Gast

Die beiden weiteren Teilnehmer am Halbfinale werden am Sonntag ermittelt. Dabei empfängt der aktuelle Titelträger 1. FC Köln ab 11 Uhr (live bei DFB-Youtube) den Nachwuchs des 1. FC Heidenheim 1846. Außerdem stehen sich ab 12 Uhr der SC Paderborn 07 und der VfL Bochum in einem NRW-Duell gegenüber. In der Runde der verbliebenen vier Teams hat dann der Sieger des Duells zwischen Paderborn und Bochum am 15./16. Mai Heimrecht.

Das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft findet am Sonntag, 31. Mai (ab 13 Uhr) statt. Der TV-Sender Sky überträgt live.