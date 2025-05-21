DER DFB
Internationale Gremien: Neue Aufgaben für Neuendorf und Watzke
DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums und 1. DFB-Vizepräsident, haben für die UEFA zusätzliche bedeutende Aufgaben übernommen. Im Rahmen des Beschlusses zur jährlichen Aktualisierung der ständigen Kommissionen hat das UEFA-Exekutivkomitees auf seiner Sitzung in Bilbao Bernd Neuendorf zum Mitglied der vierköpfigen Finanzkommission der UEFA ernannt. Hans-Joachim Watzke wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe ernannt.
Die Finanzkommission ist zuständig für die finanzielle Verwaltung und Kontrolle innerhalb der UEFA. Ihre Hauptaufgaben umfassen Finanzberichterstattung an das UEFA-Exekutivkomitee und den UEFA-Kongress und die Förderung von finanzieller Transparenz und Good Governance innerhalb der UEFA.
Die Kommission für Klubwettbewerbe ist für die Organisation und Weiterentwicklung der europäischen Vereinswettbewerbe verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Regelung der Wettbewerbsformate, etwa der Gestaltung und Anpassung von UEFA Champions League, Europa League und Conference League sowie der Entwicklung von Strategien zur Vermarktung der UEFA-Wettbewerbe.
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Autor: DFB
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