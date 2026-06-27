Männer-Nationalmannschaft
Im Sechzehntelfinale: Deutschland trifft auf Paraguay
Der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht fest. Paraguay qualifiziert sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Runde und trifft auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Das Sechzehntelfinal-Duell zwischen der DFB-Elf und den Südamerikanern wird am Montag (ab 22.30 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) in Boston ausgetragen. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Paraguay bei einer Weltmeisterschaft. Im Achtelfinale der WM 2002 gewann die deutsche Nationalmannschaft 1:0.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Erste K.o.-Runde: Seit zehn Spielen ungeschlagen
Die Vorrunde der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist überstanden, weiter geht es in der K.o.-Phase erstmals mit einem Sechzehntelfinale. DFB.de gibt einen Überblick über alle ersten K.o.-Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Ticker: DFB-Team in Winston-Salem: "Perfekte Kombination"
Die Vorrunde der WM 2026 ist für Deutschland beendet. Nach zwei Siegen und einer Niederlage geht es für die Nationalmannschaft am Montag im Sechzehntelfinale in Boston weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
Nagelsmann: "Die Lehren daraus ziehen"
Das DFB-Team hat die WM-Gruppenphase mit einer Niederlage gegen Ecuador beendet. Bundestrainer Julian Nagelsmann bewertet im Interview den Dämpfer und zieht vor dem Sechzehntelfinale am Montag (ab 22.30 Uhr) erste Schlüsse.