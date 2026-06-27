Im Sechzehntelfinale: Deutschland trifft auf Paraguay

Der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht fest. Paraguay qualifiziert sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Runde und trifft auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Das Sechzehntelfinal-Duell zwischen der DFB-Elf und den Südamerikanern wird am Montag (ab 22.30 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) in Boston ausgetragen. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Paraguay bei einer Weltmeisterschaft. Im Achtelfinale der WM 2002 gewann die deutsche Nationalmannschaft 1:0.