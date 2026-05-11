Im "Jahr der Schule": Kölner Stadtmeisterin trägt Pokal beim Finale

Besondere Ehre für den Kölner Schulfußball: Beim Finale um den DFB-Pokal der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München an diesem Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und bei Sky) tragen die U 15-Stadtmeisterinnen aus Köln den Pokal auf den Rasen. Stellvertretend für das Team des Gymnasiums Müngersdorf übernehmen die Schülerin Enna Zekovic und ihr Lehrer David Blum diese besondere Aufgabe.

Für die 13 Jahre alte Schülerin ist die Rolle als Pokalträgerin des DFB-Pokals der Frauen ein unvergessliches Erlebnis: "Das ist für mich ein absolutes Highlight. Ich freue mich total, den Pokal ins Stadion tragen zu dürfen - das ist wirklich etwas ganz Besonderes. So einen Moment erlebt man nicht jeden Tag, und ich bin einfach unglaublich stolz, dabei zu sein." Unterstützt wird Enna Zekovic dabei nicht nur von ihrem Lehrer, sondern auch von ihren Mitspielerinnen. Das zehnköpfige Stadtmeisterinnen-Team wird das Pokalfinale geschlossen von der Tribüne aus verfolgen.

Der Auftritt der Schülerinnen steht exemplarisch für die enge Verbindung von Schule, Bewegung und sportlicher Teilhabe - und damit ganz im Zeichen der bundesweiten Initiative "Jahr der Schule", die der DFB gemeinsam mit seinen Landesverbänden ins Leben gerufen hat. Insgesamt wird das DFB-Pokalfinale der Frauen zum bereits 17. Mal im RheinEnergieSTADION ausgetragen. Der Finaltag beginnt bereits am Vormittag mit einem großen Fan- und Familienfest. Auf den Vorwiesen der Heimspielstätte des 1. FC Köln finden zudem zahlreiche Mädchenturniere statt, die den Mädchen- und Frauenfußball in seiner ganzen Vielfalt präsentieren und den Pokalfinaltag zu einem echten Fußballfest machen.