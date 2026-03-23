Der 21. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga wurde am Freitag durch ein 5:0 des FC Bayern München bei der SGS Essen eröffnet. Den Abschluss machen am heutigen Montag (ab 18 Uhr) der 1. FC Union Berlin und Werder Bremen.

Tickets für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 21. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 21. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 21. Spieltag laufen im Free-TV?

Sport1 überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SV Werder Bremen live im Free-TV. Anstoß ist am Montag um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 21. Spieltag?

Die Partien des 21. Spieltages werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), drei weitere Begegnungen am Sonntag (ab 14, 16 und 18.30 Uhr) sowie eine Begegnung am Montag (ab 18 Uhr) statt.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 21. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – FC Bayern München 0:5 (0:2)

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV 4:1 (1:0)

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – SC Freiburg 2:0 (0:0)

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Nürnberg – 1. FC Köln 1:2 (0:2)

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – FC Carl Zeiss Jena 1:0 (1:0)

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen