Anstoßzeit verlegt: HSV spielt gegen Union am 1. Mai früher

Auf Wunsch beider Vereine wird die Anstoßzeit des Spiels in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Union Berlin am 1. Mai vorverlegt: Anstatt 18.30 Uhr beginnt die Partie des 24. Spieltags schon um 15 Uhr. Die Begegnung wird live auf Magenta Sport und DAZN übertragen.

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb nach der Länderspiel-Pause regulär am 24. April mit dem 23. Spieltag fort. Zuvor findet am Mittwoch, 22. April (18 Uhr), noch das aufgrund der Champions League verlegte Spiel des FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin statt.