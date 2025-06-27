Hier gibt's Tickets fürs EM-Endspiel gegen England

Ein Schritt fehlt noch: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft spielt bei der EM in der Slowakei nach dem 3:0-Halbfinalsieg gegen Frankreich um den Titel. Im Endspiel ist am Samstag (ab 21 Uhr, live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) im National Football Stadium in Bratislava England der Gegner.

Eintrittskarten für die Partie können im offiziellen UEFA-Ticketshop erworben werden.