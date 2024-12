Klassiker zum Jahresabschluss: Nach dem klaren 6:0 gegen die Schweiz hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in ihrem letzten Spiel des Jahres heute (ab 20.30 Uhr, live in der ARD und im Stream) im Bochumer Ruhrstadion Italien zu Gast. DFB.de fasst die wichtigsten Daten und Fakten zum 29. Duell mit den Italienerinnen in einem FAQ zusammen.

Wo läuft das Spiel gegen Italien?

Heute (ab 20.15 Uhr) ist die ARD auf Sendung und überträgt die Partie live aus Bochum. Die Moderation übernimmt Claus Lufen, Christina Graf wird als Reporterin im Einsatz sein. Zeitgleich wird in der ARD Mediathek ein Livestream angeboten.

Wie sieht die Bilanz gegen Le Azzurre aus?

Im historischen Vergleich hat Deutschland klar die Nase vorn. In den bisherigen 28 Duellen ging Deutschland 16 Mal als Sieger vom Platz. Die Italienerinnen durften sich bislang viermal über einen Sieg freuen. Ein solcher liegt allerdings bereits über 17 Jahre zurück, am 14. März 2007 setzte sich Italien in einem Länderspiel in Portugal 1:0 durch. Der letzte deutsche Sieg datiert aus dem jüngsten Vergleich im Jahr 2018. In Osnabrück gewann die deutsche Auswahl durch Tore von Lina Magull, Sara Däbritz, Giulia Gwinn, Lena Petermann und Leonie Maier 5:2. Das letzte Remis und überhaupt das zweite Spiel, in dem keine Tore fielen, gab es am 11. Dezember 1996 im italienischen Benevento.

Wer steht im Kader?

Cheftrainer Christian Wück hat mit seinen Assistenztrainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak für die beiden Länderspiele gegen die Schweiz (6:0) und Italien einen 23-köpfigen Kader zusammengestellt. Zum ersten Mal eingeladen wurden Cora Zicai vom SC Freiburg und die 17 Jahre alte Alara Şehitler vom FC Bayern München. Beide kamen im Spiel gegen die Schweiz bereits zum Einsatz, Zicai gelang an ihrem 20. Geburtstag bei ihrem Debüt ein Tor und eine Vorlage. Auch Torhüterin Sophia Winkler (SGS Essen) feierte gegen die Schweiz ihr Debüt. Verzichten muss Wück im Heimspiel allerdings auf Torhüterin Stina Johannes, die aufgrund von muskulären Problemen gegen Italien nicht zur Verfügung steht. Wück nominierte U 23-Torhüterin Rafaela Borggräfe vom SC Freiburg nach.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Bochum vor Ort wichtig ist, ist in den Fan-Infos des DFB zu finden.

Wie geht es für die DFB-Frauen weiter?

Nach der Winterpause startet die deutsche Frauen-Auswahl am 21. Februar 2025 in die UEFA Nations League mit einem Gastspiel gegen die Niederlande. Weitere Gruppengegner sind Österreich und Schottland. Das Highlight des Jahres 2025 wird die Europameisterschaft in der Schweiz sein, die vom 2. bis 27. Juli ausgetragen wird. Deutschland ist bereits für das Turnier qualifiziert.

Was sonst noch zu sagen wäre...

Nach dem Erfolg gegen die Schweiz strebt der neue Bundestrainer Christian Wück seinen dritten Sieg im vierten Spiel an und wird voraussichtlich wieder auf unterschiedlichen Positionen testen, um so den Spielerinnenkreis zu erweitern. Der Fokus von Wück liegt im Testspiel auf den Aufgaben im kommenden Jahr: "Unser Ziel ist es, mit einer gut strukturierten Mannschaft in die Nations League und damit in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr zu gehen." Eintrittskarten für das Spiel gegen Italien gibt es im DFB-Ticketportal.