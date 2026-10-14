Hermanns Welt: Gerland vermittelt die kleinen Spielformen

Hermann Gerland weiß, was junge Spieler brauchen, um nach oben zu kommen. Beim FC Bayern hat er spätere Weltmeister entwickelt, beim DFB die Trainingsphilosophie Deutschland mitbegründet. Mit 72 Jahren hat er sich zur Ruhe gesetzt, aber ganz ohne Fußball kann er nicht. Und so klar wie diese Erkenntnis ist auch seine Überzeugung, dass die kleinen Spielformen den deutschen Fußball weiterbringen werden. Das neue DFB-Journal hat die 72 Jahre alte Trainer-Legende besucht.