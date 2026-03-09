Auch nach dem 14. Heimspiel steht bei den Niederlagen eine Null. Der MSV Duisburg ist der einzige Klub in der 3. Liga, der vor heimischer Kulisse immer etwas Zählbares einfahren konnte. Sollten die "Zebras" diese Bilanz weiter ausbauen, könnten sie als erst drittes Team in der Historie eine Saison ohne Heimniederlage beenden. DFB.de mit der Übersicht zu den heim- und auswärtsstärksten Vereinen.

Beim 4:2 (1:1) gegen den 1. FC Saarbrücken am zurückliegenden Wochenende holte der MSV Duisburg in der heimischen Arena bereits den zehnten Dreier in der laufenden Spielzeit. Inklusive der vier Unentschieden bedeutet die Ausbeute von 34 Zählern die erfolgreichste Heimbilanz aller Drittligisten.

Noch ohne Niederlage wandeln die "Zebras" außerdem auf ihren eigenen Spuren. In der Saison 2014/2015 holte der ehemalige Bundesligist als erster Verein der Drittligageschichte in jedem seiner 19 Heimspiele (43 Zähler) mindestens einen Punkt. Das gelang sonst nur noch dem FC Erzgebirge Aue (41 Punkte) in der folgenden Saison.

Gutes Omen für Aufstieg?

Kurios: Keiner der beiden Klubs stellte in den entsprechenden Spielzeiten das vor eigenem Publikum nach Punkten erfolgreichste Team. Die Ausbeuten wurden von Arminia Bielefeld (45) sowie Dynamo Dresden (44) übertroffen. Den Sprung in die 2. Bundesliga schafften die Duisburger und der FC Erzgebirge im entsprechenden Jahr dennoch.

Das erfolgreichste Heimteam in der 3. Liga zu sein, ist mit Blick auf die Gesamttabelle meist ein gutes Omen. Lediglich viermal in insgesamt 17 Spielzeiten stieg das Team, das die meisten Heimpunkte sammeln konnte, am Saisonende nicht auf. Die SpVgg Unterhaching (2008/2009), der 1. FC Heidenheim (2011/2012), der MSV Duisburg (2019/2020) und der SV Waldhof Mannheim gingen jeweils auch in der folgenden Saison noch in der dritthöchsten Spielklasse an den Start. Alle anderen Top-Teams auf eigenem Platz schafften den Sprung in die 2. Bundesliga.

Noch besser sieht die Statistik bei den erfolgreichsten Auswärtsteams aus. Hier verpassten nur der Hallesche FC (2014/2015) und der FC Ingolstadt 04 (2019/2020) jeweils den Aufstieg in das Unterhaus des deutschen Profifußballs. Besonders knapp war es dabei bei den "Schanzern". Der FCI hatte in der Relegation nur aufgrund der damals noch geltenden Auswärtstorregel gegen den 1. FC Nürnberg (0:2 und 3:1) das Nachsehen.

Wehen Wiesbaden siegt in Serie

In der aktuellen Heimtabelle könnte dem MSV Duisburg unter anderem der SV Wehen Wiesbaden gefährlich werden. Durch das jüngste 2:1 (2:0) gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat der SVWW 31 Heimzähler auf dem Konto. Seitdem Daniel Scherning als Trainer an der Seitenlinie steht, konnten die Hessen jedes ihrer sieben Heimspiele gewinnen - unter anderem auch gegen den MSV Duisburg (6:1). Dahinter folgen der FC Energie Cottbus (30), Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München (beide 28), der SV Waldhof Mannheim (26) sowie der SC Verl und der VfL Osnabrück (jeweils 25).

Dass es in der Gesamtrangfolge für den SV Wehen Wiesbaden (47) und die Duisburger (51) nicht noch besser aussieht, hängt mit der Ausbeute aus den Auswärtsspielen zusammen. Der SVWW (15) und der MSV (17) weisen die größte Punktedifferenz zwischen Heimspielen und Partien in der Fremde auf. Mit dem FC Energie Cottbus (sieben), Rot-Weiss Essen, dem TSV 1860 München (acht) und dem SC Verl (zwei) haben auch fast alle anderen Aufstiegsanwärter zu Hause mehr Punkte gesammelt.

Osnabrück punktet auswärts besser

Ausnahmen sind hier lediglich der VfL Osnabrück (auswärts fünf Zähler mehr) und der FC Hansa Rostock (ein Punkt mehr auf fremden Plätzen). Die Osnabrücker stellen mit 30 Zählern aus 14 Begegnungen die mit Abstand erfolgreichste Auswärtsbilanz. Damit ist der VfL auf fremden Plätzen auch der einzige Klub mit einem Punkteschnitt von mehr als zwei Zählern und führt nicht zuletzt deshalb neben der Auswärts- auch die Gesamttabelle an.

Auf den Plätzen dahinter könnte es zeitnah Bewegung geben. Alemannia Aachen sticht mit 25 Auswärtspunkten auf Rang zwei heraus, hat aber bereits 15 Partien bestritten. Sowohl der FC Hansa Rostock (24 Punkte aus 14 Spielen) als auch der FC Energie Cottbus (23 Zähler aus 13 Begegnungen) könnten aus eigener Kraft noch vorbeiziehen.