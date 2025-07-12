Frauen-Nationalmannschaft
Gruppenfinale gegen Schweden: Das ist die deutsche Startelf
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht mit einer Änderung in der Startelf in ihr drittes Gruppenspiel bei der UEFA Women's EURO. Gegen Schweden (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei DAZN) geht es im direkten Duell um den Gruppensieg. Im Vergleich zum siegreichen Spiel gegen Dänemark beginnt Laura Freigang im Mittelfeld für Linda Dallmann. Janina Minge führt das Team von Bundestrainer Christian Wück im Letzigrund in Zürich als Kapitänin aufs Feld.
Die deutsche Startelf: Berger - Wamser, Minge (K), Knaak, Linder - Senß, Nüsken - Brand, Freigang, Bühl - Schüller.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Europameisterschaft, Frauen-EURO 2025
Autor: dfb
Berger: "Wir wollen im German House of Soccer den Sport feiern"
Ann-Katrin Berger ist Botschafterin fürs "German House of Soccer" zur WM 2026. Mit DFB.de spricht die 35 Jahre alte Torhüterin der DFB-Frauen über ihr Leben in New York und die WM-Chancen der Männer-Nationalmannschaft.
Wück: "Eine unheimlich tolle Reise"
"Ich bin stolz auf das Team": Die DFB-Frauen haben die Saison 2025/2026 erfolgreich beendet und das WM-Ticket als Gruppensieger der Qualifikation gelöst. Auf DFB.de zieht Bundestrainer Christian Wück Bilanz.
Video: Ungeschlagen durch die WM-Qualifikation
Die DFB-Frauen haben ihr letztes WM-Qualifikationsspiel 2:0 in Slowenien gewonnen und fahren ungeschlagen zur WM 2027 in Brasilien. Ein Eigentor und der Debüttreffer von Shekiera Martinez ebneten den Weg zum Sieg. DFB.de zeigt die Highlights.