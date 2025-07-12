Gruppenfinale gegen Schweden: Das ist die deutsche Startelf

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht mit einer Änderung in der Startelf in ihr drittes Gruppenspiel bei der UEFA Women's EURO. Gegen Schweden (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei DAZN) geht es im direkten Duell um den Gruppensieg. Im Vergleich zum siegreichen Spiel gegen Dänemark beginnt Laura Freigang im Mittelfeld für Linda Dallmann. Janina Minge führt das Team von Bundestrainer Christian Wück im Letzigrund in Zürich als Kapitänin aufs Feld.

Die deutsche Startelf: Berger - Wamser, Minge (K), Knaak, Linder - Senß, Nüsken - Brand, Freigang, Bühl - Schüller.