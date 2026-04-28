Google neuer Partner der Männer-Nationalmannschaft

Google ist ab sofort auch Partner der A-Nationalmannschaft der Männer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Seit Mai 2023 unterstützt Google Pixel im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem DFB bereits die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und seit Start der Saison 2023/2024 auch die Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Die gemeinsame Kampagne startet am 1. Juni im TV, in Out-of-Home- und digitalen Kanälen. Im Mittelpunkt sollen dabei die deutschen Fans und ihr großes Interesse an der Männer-Nationalmannschaft stehen. Alleine im vergangenen Monat haben sich die Google-Suchanfragen mit Bezug auf die deutsche Männer-Nationalmannschaft fast verdoppelt (plus 90 Prozent).

"Spürbaren digitalen Mehrwert schaffen"

"Wir schätzen die bestehende Zusammenarbeit mit Google als strategischen und innovationsgetriebenen Partner sehr und freuen uns, dass die Partnerschaft nun erweitert wird", sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. "Gemeinsam mit Google als neuen Partner der Männer‑Nationalmannschaft wollen wir unter anderem mit dem KI-Modus in der Google-Suche das Informations- und Fanerlebnis weiterentwickeln. Ziel ist es, die Vielzahl der - oft auch komplexen - Fragen der Fans einfach, schnell und verlässlich zu beantworten und somit einen spürbaren digitalen Mehrwert zu schaffen."

Dr. Anne-Katrin Hübel, Senior Director Marketing DACH bei Google, sagt: "Wir sind sehr stolz, den DFB und die Nationalmannschaft mit ihren leidenschaftlichen Fans durch das großartige Fußballjahr 2026 zu begleiten. Mit unseren Technologien wollen wir Fußball-Deutschland stetig mit Informationen und Emotionen zu den neuesten Entwicklungen versorgen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Kooperation mit der Frauen-Nationalmannschaft und der Google Pixel Frauen-Bundesliga, die wir seit 2023 pflegen, zeugt die Erweiterung der Partnerschaft von unserer festen Überzeugung: Wir wollen den deutschen Fußball ganzheitlich unterstützen und das Fanerlebnis weiterentwickeln."