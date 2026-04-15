Gjasula, Tesche und Co.: Auch im hohen Fußballalter noch gefragt

Auch im Alter von 36 Jahren, drei Monaten und 28 Tagen spielte Klaus Gjasula bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga eine wesentliche Rolle. Der Routinier erzielte beim 4:1 gegen den FC Ingolstadt 04 einen Treffer und ist damit der älteste Torschütze der laufenden Saison. Außerdem steht nun fest: Der albanische Ex-Nationalspieler bleibt RWE erhalten. DFB.de stellt die ältesten Drittligaspieler vor.

Durch seinen 25. Ligaeinsatz verlängerte sich der Vertrag von Klaus Gjasula, wie der Verein inzwischen bestätigte, aufgrund einer entsprechenden Klausel um ein Jahr bis zum 30. Juni 2027. Der auch höherklassig erfahrene Mittelfeldspieler (51 Bundesligapartien und 83 Begegnungen in der 2. Bundesliga) war im Januar 2025 vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 zu den damals noch abstiegsbedrohten Essenern gewechselt. Mit 17 Einsätzen war Gjasula auch beim erfolgreichen Kampf um den Klassenverbleib in der Vorsaison schon eine wichtige Stütze und könnte in dieser Saison mit RWE nach 19 Jahren die mögliche Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern.

Auch Robert Tesche könnte mit seinem Team die 3. Liga eine Stufe nach oben verlassen. Der VfL Osnabrück geht als Tabellenführer in die verbleibenden fünf Partien der Saison. Vor dem Endspurt vergrößerten die Lila-Weißen - auch ohne Tesche - ihren Vorsprung auf den Relegationsrang durch das 1:0 im Topspiel gegen den Verfolger FC Energie Cottbus auf sieben Punkte. Zuletzt stand VfL-Mittelfeldspieler Tesche im zweiten Spiel der zurückliegenden Englischen Woche beim MSV Duisburg (0:1) im Alter von 38 Jahren, zehn Monaten und elf Tagen auf dem Feld. In dieser Saison war noch kein anderer Spieler in der 3. Liga bei einem Einsatz älter. Seit der Gründung der Spielklasse zur Saison 2008/2009 reicht es immerhin zum neunten Platz.

Männel und Aue droht Abstieg

Abstiegssorgen haben dagegen derzeit der FC Erzgebirge Aue und Kapitän Martin Männel. Die Veilchen liegen nach dem 1:1 gegen den SC Verl, bei dem der Schlussmann im Alter von 38 Jahren und 27 Tagen das Tor hütete, schon zwölf Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz zurück. Das bedeutet: Sollte Aue am Sonntag (ab 16.30 Uhr, live bei MagentaSport) im Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart weniger Punkte holen als am Tag zuvor der 1. FC Saarbrücken gegen den TSV 1860 München (Samstag, ab 14 Uhr, live im SR und BR sowie MagentaSport), könnte der ehemalige Zweitligist den Gang in die Regionalliga Nordost auch theoretisch nicht mehr abwenden. Männel hält dem FC Erzgebirge bereits seit Juli 2008 die Treue und erlebte dabei unter anderem zwei Aufstiege in die zweithöchste Spielklasse.

Mit Manuel Riemann von Alemannia Aachen belegt ein weiterer Torhüter mit 37 Jahren, sechs Monaten und 30 Tagen den dritten Rang bei den ältesten eingesetzten Spielern. Am zurückliegenden Spieltag gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart (3:1) musste Riemann aufgrund von Knieproblemen seinem Vertreter Fotios Pseftis den Vortritt lassen. Hinter dem viertplatzierten Klaus Gjasula ordnet sich Kristian Böhnlein (35 Jahre, elf Monate) ein, der mit dem 1. FC Schweinfurt 05 bereits als Absteiger feststeht.

Boyd: Rücktritt vom Rücktritt

Auf Platz sechs der ältesten Spieler herrscht eine besondere Konstellation: Florian Riedel vom TSV Havelse beendete während der laufenden Saison im Heimspiel gegen den TSV 1860 München (0:5) im Alter von 35 Jahren, zehn Monaten und fünf Tagen seine aktive Laufbahn, um sich komplett auf seine Aufgaben als Geschäftsführer der Profiabteilung und als Sportvorstand zu konzentrieren. René Vollath (35 Jahre, neun Monate und 28 Tage) steht dagegen auch in der kommenden Saison noch als Torwarttrainer und Ersatztorhüter in Personalunion beim TSV 1860 München unter Vertrag. Für Manuel Zeitz (35 Jahre, acht Monate und vier Tage) geht es in der kommenden Saison in einer anderen Funktion beim 1. FC Saarbrücken weiter. Der Defensivspieler wird Chefscout bei den Saarländern.

Während Florian Niederlechner (35 Jahre, fünf Monate und 19 Tage) ebenfalls noch weiter an den TSV 1860 München gebunden ist, sollte eigentlich auch Terrence Boyd beim SV Waldhof Mannheim ab Sommer eine neue Rolle übernehmen. Im Dezember hatte der Angreifer zunächst sein Karriereende angekündigt. Vor dem jüngsten Heimspiel gegen den MSV Duisburg (1:4), bei dem der ehemalige US-amerikanische Nationalspieler im Alter von 35 Jahren, einem Monat und 26 Tagen zum Einsatz kam, folgte das Umdenken.

"Ich habe in den zurückliegenden Wochen gemerkt, dass ich doch noch mehr im Tank habe, als ich selbst gedacht habe", erklärt Terrence Boyd. "Mein Körper macht besser mit, als erwartet. Und der Spaß ist einfach riesig. Ich bin dem Verein dankbar, dass ich die Rolle rückwärts machen kann. Denn ich habe auch das Gefühl, dass hier gerade etwas entsteht." Mit zehn Treffern ist Boyd hinter Felix Lohkemper (15) der zweitbeste Mannheimer Torschütze.

Okic bis heute der Älteste

Schon vor dem Endspurt der laufenden Saison steht fest: Die Bestmarken seit dem Bestehen der 3. Liga werden unangetastet bleiben. Seit dem 23. Mai 2009 und seinem Startelfeinsatz am 38. Spieltag bei der SpVgg Unterhaching (1:2) ist der damals für den VfR Aalen aktive Mittelfeldakteur Branko Okic mit 40 Jahren, drei Monaten und sieben Tagen der älteste Drittligaprofi aller Zeiten. Da Okic am 19. Spieltag der Premierensaison - und damit dem Hinspiel gegen Unterhaching - mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich war, ist er auch der älteste Torschütze der Ligahistorie.

Neben Okic hatte bislang nur Almedin Civa (damals SV Babelsberg 03) sein 40. Lebensjahr bereits vollendet, als er sich aus der 3. Liga verabschiedete. Bei den Torhütern belegt Darko Horvat, der einen Tag vor seinem 40. Geburtstag letztmals für den Halleschen FC zwischen den Pfosten stand, den ersten Platz und gleichzeitig Rang drei in der Gesamtwertung.

Die zehn ältesten eingesetzten Spieler dieser Saison