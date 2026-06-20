Gegen Elfenbeinküste: Keine Änderung in der Startelf

Mit derselben Startelf wie beim 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft in ihr zweites Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko heute (ab 22 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) in Toronto gegen die Auswahl der Elfenbeinküste.

Die deutsche Startelf: 1 Neuer - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha.