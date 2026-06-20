Männer-Nationalmannschaft
Gegen Elfenbeinküste: Keine Änderung in der Startelf
Mit derselben Startelf wie beim 7:1 zum WM-Auftakt gegen Curacao schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft in ihr zweites Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko heute (ab 22 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) in Toronto gegen die Auswahl der Elfenbeinküste.
Die deutsche Startelf: 1 Neuer - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
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Ticker: Neuer alleiniger WM-Rekordtorwart
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