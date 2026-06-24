Future Leaders in Football: 18 Wegbereiterinnen in Mexico City

"Gleichstellung der Geschlechter im Fußball vorantreiben"

Seit seinem Start im Jahr 2021 hat das FLF-Programm mehr als 100 aufstrebende weibliche Führungskräfte aus aller Welt zusammengebracht. Diese siebte Ausgabe, deren Schwerpunkt auf der CONCACAF-Region lag, schuf eine einzigartige Plattform für Austausch, Weiterentwicklung und Zusammenarbeit. Das Programm unterstreicht das anhaltende Engagement des DFB für die Förderung der Geschlechtergleichstellung im Fußball, insbesondere durch die Stärkung der Präsenz von Frauen in Führungs- und Entscheidungspositionen sowie durch die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Fußball-Verbänden und Konföderationen weltweit.

Ergänzt wurde das Programm durch eine Reihe hochkarätiger Gastrednerinnen, die der nächsten Generation weiblicher Führungskräfte Fachwissen, Einblicke, Inspiration und praktische Anleitungen vermittelten. DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask eröffnete das Programm und betonte dabei, wie wichtig es sei, Frauen in Führungspositionen im Fußball zu stärken: "FLF steht im Einklang mit dem Engagement des DFB, die Gleichstellung der Geschlechter im Fußball voranzutreiben und die internationale Zusammenarbeit durch solche Initiativen zu stärken. Durch das Programm, seine Inhalte zum Thema Führung und die praktische Anwendung im sportlichen Kontext statten wir die Teilnehmerinnen mit den richtigen Werkzeugen aus, um Führungspositionen im Fußball zu übernehmen. Jede dieser Frauen bringt den Ehrgeiz und das Potenzial mit, den Fußball von morgen mitzugestalten. Und wir freuen uns darauf zu sehen, wie sich dies in Zukunft entfalten wird."

"Wir brauchen mehr Programme wie dieses"

Heidi Pellerano, Chief Commercial Officer der CONCACAF, und Mariana Gutiérrez, Präsidentin der Liga MX Femenil, teilten wertvolle Einblicke in die Chancen und Herausforderungen bei der Entwicklung des Frauenfußballs in der gesamten CONCACAF-Region und fassten diese als wichtige Erkenntnisse für angehende Führungskräfte zusammen.

Heidi Pellerano sagte dazu: "Talente gibt es überall, aber nicht überall sind die gleichen Chancen oder Strukturen vorhanden. Alle Länder verdienen die gleiche Chance. Wir wissen alles sehr zu schätzen, was der DFB unternimmt, um Frauen die Mittel an die Hand zu geben, zukünftige Führungskräfte im Fußball zu werden. Wir brauchen mehr Programme wie dieses."

Von der Pionierin zur Führungskraft

Im weiteren Verlauf der Woche teilte Jill Ellis, Chief Football Officer bei der FIFA, Führungserfahrungen aus ihrer Trainerkarriere und ermutigte die Teilnehmerinnen, "ihr Selbstvertrauen so zu stärken, dass es größer ist als ihre Zweifel". Laura McAllister, Vizepräsidentin der UEFA und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, gab Einblicke in ihre Rolle innerhalb eines der höchsten Führungsgremien des Fußballs und forderte die Teilnehmerinnen auf, "so ehrgeizig wie möglich" zu sein.

Andrea Rodebaugh, Direktorin der Frauen-Nationalmannschaften beim mexikanischen Fußballverband, trug mit ihrer Geschichte - von der Pionierin zur Führungskraft - eine eindrucksvolle Perspektive bei und ermutigte die Teilnehmerinnen, selbst zu Wegbereiterinnen zu werden. Cecilia Vales, Gründerin von SheWins, hob zudem hervor, wie Fußball als Instrument zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter genutzt werden kann.

Neben den Fachvorträgen umfasste das FLF ein Kulturprogramm, das die Lernerfahrung ergänzen sollte. Die Teilnehmerinnen verfolgten das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft beim Public Viewing in der Stadt, erkundeten Mexico City bei einem geführten Rundgang und lernten lokale Traditionen kennen. Ein besonderes Highlight war eine Veranstaltung mit der Lucha-Libre-Kämpferin Kathrin Zeiske, die die Teilnehmerinnen dazu ermutigte, "wie ein Mädchen zu kämpfen", gefolgt vom gemeinsamen Besuch einer Lucha-Libre-Liveveranstaltung in der Arena México.

"Unterstützende, offene und sichere Umgebung"

Im Mittelpunkt des Programms standen die Teilnehmerinnen selbst, die die Woche durch ihre Offenheit, Entschlossenheit und gegenseitige Unterstützung prägten. Indem sie einen sicheren und bestärkenden Raum schufen, beflügelten sie sich gegenseitig und knüpften dauerhafte Verbindungen, die weit über das Programm hinausreichen. Um einen Einblick zu geben, was dieses Programm für sie bedeutet hat, haben einige ihre Gedanken geteilt.

Candia Ewing, amtierende Generalsekretärin des Fußballverbands der Turks- und Caicosinseln: "Ich arbeite seit mehr als zwölf Jahren im Fußball und habe noch nie ein Programm wie dieses erlebt. Es ist etwas ganz Besonderes, dass dieser Raum für uns geschaffen wurde - eine Umgebung, die so unterstützend, offen und sicher war. Dafür möchte ich mich wirklich herzlich bedanken. Durch dieses Programm habe ich endlich erkannt, dass ich mehr als fähig bin, eine Führungsrolle zu übernehmen, und dass ich genau dort hingehöre, wo ich bin."

Thandie Williams, amtierende Generalsekretärin des Fußballverbands von Montserrat: "Es hätte keine bessere Erfahrung geben können. Es gibt wirklich keine vergleichbaren Programme - vielen Dank, dass Sie diese Gelegenheit geschaffen haben."

"Austausch war das eigentliche Highlight"

Bonnie Ruan, Marketing- und Medienbeauftragte des Fußballverbands von Anguilla: "Ich muss immer wieder daran denken, wie mir dieser gesamte Prozess geholfen hat, eine bessere Zuhörerin, eine bessere Führungskraft und ganz einfach ein besserer Mensch zu werden. Wenn ich aus diesem Programm eines gelernt habe, dann ist es, dass Führung mit Zuhören beginnt. Vielen Dank, dass ihr ein Umfeld geschaffen und mir den Zugang dazu ermöglicht habt, in dem ich mich sicher, akzeptiert und inspiriert gefühlt habe."

DFB-Teilnehmerin Aline Czaplicki: "Neben den Programminhalten und den zugänglichen Gastrednerinnen war für mich der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen das eigentliche Highlight. Die Gespräche waren authentisch, aufschlussreich und wirklich wertvoll. Am meisten beeindruckt haben mich das Engagement und die positive Einstellung, mit der die Frauen aus der Region Herausforderungen angehen, nicht aufgeben und sich gegenseitig auf diesem Weg unterstützen."

Das FLF hat eines gezeigt: Es geht darum, gemeinsam daran zu arbeiten, um Strukturen zu verändern, um den Fußball vielfältiger und letztendlich besser zu machen. Indem mehr Frauen in Führungspositionen gebracht werden, kann der Fußball sein volles Potenzial entfalten.