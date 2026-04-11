Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat im ersten von zwei Härtetests einen Achtungserfolg gefeiert. Im Premierenduell gegen Italien erspielte sich das Team von Trainer Marcel Loosveld ein 1:1 (1:0). Kim Herterich vom polnischen Erstligisten SK Slask Wroclaw erzielte in der 6. Minute die Führung für Deutschland, die Michele Podda in Durchgang zwei für den Weltranglisten-16. ausglich (26.).

Am Dienstag (ab 19 Uhr, live auf YouTube) trifft Deutschland zum Abschluss der Länderspielsaison in der Sporthalle Hamburg auf das Topteam Kroatien. Resttickets für die Partie gibt es noch hier.

Loosveld: "Super Leistung von uns"

"Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich sehr zufrieden, sehr happy und sehr stolz. Wir haben viele gute Dinge gemacht, das war eine super Leistung von uns", sagte Loosveld nach der Partie. Torschütze Herterich meinte: "Die Intensität war da - dann macht es für uns, als auch für die Zuschauer Spaß, super!"

Angeheizt von der tollen Atmosphäre in der ausverkauften Lüneburger Arena glückte Deutschland gegen die favorisierten Italiener ein Traumstart. Theodoros Xydias klaute der Gästeabwehr in deren Vorwärtsbewegung den Ball und legte klug auf Herterich auf, der kompromisslos in den Winkel zur Führung traf (6.).

Zuvor stand mehrmals Philipp Pless im deutschen Tor im Mittelpunkt. Der Keeper vom TSV Weilimdorf lieferte sich mit Matheus Barichello eine Art Privatduell. Immer wieder parierte Pless gegen den italienischen Star stark. Auch Italiens Kapitän Giovanni Pulvirenti fand im deutschen Torwart seinen Meister (4.).

In einer körperlichen Partie hatte Herterich in der 14. Minute das 2:0 auf dem Fuß, zielte aber knapp neben das Tor. Zuvor war ein Fernschuss von Giuliano Fortini an die Unterkante der Latte des deutschen Gehäuses gekracht (9.).

Ausgleich per Freistoß

Auch nach der Pause blieb das Loosveld-Team griffig in den Zweikämpfen und verteidigte die italienischen Passlinien gut - und wurde im Angriff immer wieder gefährlich. So wie in der 22. Minute, als Carlos Neves vom Hamburger SV am stark reagierenden Gäste-Torhüter Jurij Bellobuono scheiterte.

Der Ausgleich fiel in einer italienischen Drangphase per Freistoß. Michele Podda hielt drauf und überwand Pless und seine Vorderleute mit einem Flachschuss ins Eck (26.).

Anschließend gab das DFB-Team wieder den Ton an und hatte durch Matías Block (31.), Maximilian Grünberg (32.), Pedro Strickert (39.) und Kapitän Christopher Wittig (39.) gute Möglichkeiten zum Siegtreffer.