Futsal-Nationalmannschaft trifft erstmals auf Italien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft am Samstagabend (ab 18.30 Uhr) in der ausverkauften LKH Arena in Lüneburg erstmals in ihrer 10-jährigen Nationalmannschaftshistorie auf Italien. Zum Abschluss des Länderspiel-Zyklus 2025/26 erwartet das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld mit Italien (Rang 8) hierbei ein Team aus den Top-10 im internationalen UEFA Futsal-Ranking.

Die Partie wird live und kostenlos auf DAZN und im DFB YouTube-Livestream gezeigt. Für alle Zuschauer*innen, die das Länderspiel live in der Arena in Lüneburg verfolgen, haben wir alle wichtigen Infos hier zusammengefasst.

Bundestrainer Marcel Loosveld sagt: "Wir haben diese Woche gut gearbeitet und intensiv trainiert. Im Hinblick auf die anstehende WM-Qualifikation wurden mit Italien und Kroatien bewusst starke Gegner gewählt, um uns auf höchstem Niveau zu testen."

Für den Lehrgang und das anstehende Aufeinandertreffen mit den Italienern hat Marcel Loosveld insgesamt 18 Spieler berufen. Aufgrund von Problemen mit dem Sprunggelenk musste Fabian Schulz bereits vorzeitig abreisen und steht der Mannschaft in den Partien gegen Italien und Kroatien (Dienstag, 14.04. in der Sporthalle Hamburg – Resttickets gibt es hier) nicht zur Verfügung.