Futsal
Futsal-Nationalmannschaft trifft erstmals auf Italien
Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft am Samstagabend (ab 18.30 Uhr) in der ausverkauften LKH Arena in Lüneburg erstmals in ihrer 10-jährigen Nationalmannschaftshistorie auf Italien. Zum Abschluss des Länderspiel-Zyklus 2025/26 erwartet das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld mit Italien (Rang 8) hierbei ein Team aus den Top-10 im internationalen UEFA Futsal-Ranking.
Die Partie wird live und kostenlos auf DAZN und im DFB YouTube-Livestream gezeigt. Für alle Zuschauer*innen, die das Länderspiel live in der Arena in Lüneburg verfolgen, haben wir alle wichtigen Infos hier zusammengefasst.
Bundestrainer Marcel Loosveld sagt: "Wir haben diese Woche gut gearbeitet und intensiv trainiert. Im Hinblick auf die anstehende WM-Qualifikation wurden mit Italien und Kroatien bewusst starke Gegner gewählt, um uns auf höchstem Niveau zu testen."
Für den Lehrgang und das anstehende Aufeinandertreffen mit den Italienern hat Marcel Loosveld insgesamt 18 Spieler berufen. Aufgrund von Problemen mit dem Sprunggelenk musste Fabian Schulz bereits vorzeitig abreisen und steht der Mannschaft in den Partien gegen Italien und Kroatien (Dienstag, 14.04. in der Sporthalle Hamburg – Resttickets gibt es hier) nicht zur Verfügung.
Kategorien: Futsal
Autor: mh
bigFM neuer Medienpartner der Futsal-Nationalmannschaft
bigFM, eine Marke der Audiotainment Südwest und Deutschlands größtes Jugendradio mit mehr als 3 Mio. täglichen Hörerinnen und Hörern wird neuer Medienpartner der Futsal-Nationalmannschaft.
Loosveld nominiert Kader für Spiele gegen Italien und Kroatien
Für die Futsal-Nationalmannschaft stehen zwei Heimländerspiele an. Am Samstag, 11. April 2026 (ab 18.30 Uhr), trifft das DFB-Team in Lüneburg auf Italien, am Dienstag, 14. April, in Hamburg auf Kroatien.
DFB verlängert mit Marcel Loosveld
Der DFB hat den Vertrag mit Marcel Loosveld um eineinhalb Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert. Der 63 Jahre alte Niederländer ist seit 2017 im Amt und soll die positive Entwicklung in Deutschland weiter vorantreiben.