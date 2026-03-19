Futsal
Futsal-Bundesliga startet in die Play-offs
Am vergangenen Wochenende wurde die reguläre Saison in der Futsal-Bundesliga mit dem 18. Spieltag beendet. Bereits an diesem Samstag starten die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft.
Mit 46 Punkten schoss Titelverteidiger TSV Weilimdorf die reguläre Saison als bestes Team ab. Knapp dahinter folgte HOT 05 Futsal (43). Jahn Regensburg verzeichnete 33 Punkte und landete nach der regulären Saison auf Platz drei. Für die acht bestplatzierten Teams geht es nun im Viertelfinale weiter. Alle Duelle werden in einer Best-of-three-Serie ausgespielt - wer also zuerst zwei Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Heimrecht hat im ersten Spiel das Team, das nach der regulären Saison die schlechtere Tabellenplatzierung aufweist. Im zweiten und im möglichen dritten Duell einer Paarung spielt das besser platzierte Team vor heimischem Publikum. Die Halbfinalserie beginnt am 18. April. Das erste Spiel der Finalserie findet am 9. Mai statt.
Wie auch alle Spiele der regulären Saison werden die Play-off-Partien exklusiv und kostenlos auf Sporteurope.TV zu sehen sein. Die Klubs werden hierzu Streams der eigenen Heimspiele in Eigenregie produzieren. Alle angebotenen Partien werden über den Futsal-Bundesliga-Kanal auf Sporteurope.TV gebündelt.
Die Viertelfinalspiele
Samstag, 21. März
MCH Futsal Club Bielefeld (7) – HOT 05 Futsal (2) (15.30 Uhr)
FC Liria (6) – Jahn Regensburg (3) (17 Uhr)
SV Pars Neu-Isenburg (5) – Hamburger SV (4) (18 Uhr)
Sonntag, 22. März
Futsal Panthers Köln (8) – TSV Weilimdorf (1) (13 Uhr)
Samstag, 28. März
HOT 05 Futsal (2) - MCH Futsal Club Bielefeld (7) (15.30 Uhr)
TSV Weilimdorf (1) - Futsal Panthers Köln (18 Uhr)
Sonntag, 29. März
Hamburger SV (4) - SV Pars Neu-Isenburg (5) (12 Uhr)
Jahn Regensburg (3) - FC Liria (6) (14 Uhr)
Kategorien: Futsal
Autor: mah
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