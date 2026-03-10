U 15 absolviert ersten Test in Portugal

Die deutsche U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 12 Uhr) in Cruz Quebrada-Dafundo im ersten von zwei Testspielen auf die Auswahl aus Portugal. Am Donnerstag (ab 12 Uhr) kommt es dann zu einem weiteren Duell beider Teams. Trainerin Bettina Wiegmann hatte im Februar für die beiden Partien einen 23-köpfigen Kader nominiert. Gespielt wird 3 x 30 Minuten, es handelt sich um kein offizielles Länderspiel.

Die deutsche Aufstellung: Dalming - Weyer, Baus, Deckers, Heindl - Moßmann, Schade - Saßmannshausen, Wilden, Töpfer - Sabrowski.

"Wir wollen gegen Portugal zeigen, wie viel wir gelernt haben, und gleichzeitig offen bleiben für alles, was uns dieser neue Gegner an Erfahrung mitgibt", sagt Wiegmann.

Drei der vier Länderspiele in der Saison 2025/2026 haben die U 15-Juniorinen für sich entschieden. Im bislang letzten Spiel Ende November 2025 gewann die deutsche Mannschaft 2:1 gegen die englische Auswahl. Nach den Duellen mit Portugal folgen im Mai Spiele gegen die USA und Niederlande.